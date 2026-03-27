湘南・辻堂に、体にやさしいスイーツを提供する素敵なお店がオープンしました。2026年3月に誕生した「Ellie Suite」は、米粉を使ったシフォンケーキの専門店です。管理栄養士の資格を持つオーナーが手がけるこのお店には、子育て世代に寄り添うやさしい想いが込められていました。

子どもにも安心して食べさせたい。“米粉”へのこだわり

「シフォンケーキはすべて米粉で作っています」と話すオーナー。その理由は、「子どもが食べても安心で、毎日食べられるものにしたかったから」。お子様のアレルギーにも配慮し、できるだけ多くの人が楽しめるスイーツを目指しています。

一方で、“グルテンフリー”を掲げること自体が目的ではなく、日常の中で気軽に選べて、自然と安心できる存在でありたい、そんなスタンスも印象的でした。

納得のいく仕上がりにたどり着くまでには、何度も試作を重ねてきたそうです。油や砂糖といった素材にもこだわり、軽やかさと満足感の両立を実現しています。

オーナーは学生時代に管理栄養士の資格を取得し、その後、飲食店や事務職、アパレル業界など多様な経験を重ねてきました。湘南への移住をきっかけに、「資格を活かした仕事がしたい」と考えるようになり、このお店をスタートさせたそうです。

落ち着いた雰囲気の店内には、自身も子育て中であることから、同じように忙しい日々を過ごす方が、ほっと一息つける場所を提供したいという想いが込められていました。

米粉なのに軽やか。印象をくつがえすシフォンケーキと実食レポ

米粉のスイーツは重たい印象を持たれがちですが、こちらのシフォンは驚くほど軽やかです。もちもちとした食感を残しつつ、軽く食べられるように工夫されており、最後まで心地よく楽しめます。実際に翌日でもしっとりとした食感とおいしさを楽しむことができました。

今回実際にいただいたのは、プレーン（税込320円）とチョコレートチップ（税込360円、そして黒ごま（税込320円）の3種類。そのほかにも、訪れるたびに異なる味が楽しめます。

プレーンは素材の風味を活かしたやさしい味わいで、口に入れた瞬間にふわっとほどける軽やかさが印象的でした。チョコレートチップはほどよい甘みが加わり、食べ進めるごとに満足感が増していく、お子様にも人気の一品です。黒ごまは一口食べるとしっかりとしたゴマの味わいが広がり、風味というよりも“ゴマそのもの”を感じられるような存在感のある仕上がり。香ばしさに加えて、プチプチとした食感も楽しめる、印象に残る味でした。

冷やして、ホイップを添えて楽しむのもおすすめで、実際に冷やして食べるとジュワッとした食感が楽しめました。どれも優しい味わいで、子どもにも安心して食べさせたいなと思える美味しさでした。

まとめ

「Ellie Suite」という名前には、スイートルームのように優雅な時間を過ごしてほしいという想いが込められています。現在はテイクアウトが中心ですが、店内ではオリジナルのTシャツをはじめ、雑貨や衣類の販売も行われています。今後はイートインスペースの展開や、天然酵母を使ったパン教室の開催も予定しているとのことです。

パン教室では、これまでに親子で楽しめる企画も行われており、今後も子ども連れで気軽に参加できるような内容が予定されているようです。子どもと一緒に安心して楽しめること。忙しい日々の中で、少しだけ気持ちがほどけること。「Ellie Suite」は、そんな日常に寄り添う“ちょうどいいご褒美”を届けてくれる場所でした。

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