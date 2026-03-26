今季も豊富な投手陣を揃える阪神タイガース。才木浩人に村上頌樹、大竹耕太郎といった2桁勝利経験のある先発陣が名を連ねる中、未来のエースになり得る若手投手も多く在籍する。昨季にファームで5勝0敗の成績を残した高卒2年目右腕も、エース候補の一人だ。（文・シモ）［1/6ページ］

未来を担う高卒2年目右腕

今朝丸裕喜

[caption id="attachment_244560" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの今朝丸裕喜 （写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：19歳

・経歴：報徳学園高

・ドラフト：2024年ドラフト2位

・2025年二軍成績：12試合登板、5勝0敗、防御率4.24

今季でプロ2年目の今朝丸裕喜は、次世代のエース候補だろう。

報徳学園高時代の2年春と3年春の選抜甲子園に出場し、2年連続でチームを準優勝に導いた今朝丸。長身から投げ下ろす角度のある140キロ台後半の直球とフォークを武器に、強気に打者の懐を突く投球スタイルが特徴だ。

昨季の今朝丸は、5月22日のオリックスとの二軍戦でプロ初先発を果たすと、3回無失点の好投。6月29日の中日戦では、7回4安打1失点の快投を見せるなど、二軍では印象に残る投球を見せた。

また、ウエスタン選抜として、フレッシュオールスターゲームにも出場。1回2安打2失点ながら、力強い直球と変化球で2奪三振を奪った。

春季キャンプは宜野座スタートとなり、途中で具志川組に合流となったが、2月23日の日本ハム戦では1回1/3をパーフェクトに抑えた。

今季の一軍デビューも期待される今朝丸。慣れ親しんだ甲子園球場の舞台で、堂々のピッチングを見せる姿を見たい。

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