学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenは、2026年3月18日に『マンガでわかる！ 推し活片づけ術』＜電子版＞の配信を開始した。

「推しを愛でたいけれど、部屋がグッズで埋め尽くされて足の踏み場がない……」「大切なグッズをどう保管すればいいかわからない」。そんな推し活に勤しむすべての人々の切実な悩みを解決する、新しい片づけ本が誕生した。人気の「マンガでわかる！ 収納シリーズ」第5弾となる本作は、単なる「捨てる片づけ」ではなく、推し活を楽しみながら理想の空間をキープするためのノウハウが凝縮されている。

■「増える一方のグッズ」をどう攻略？推し活をする人のリアルな悩みに寄り添う一冊

本作の著者であり、元汚部屋住人の漫画家・宙花こよりが、自身の体験をもとに「推し活グッズ」特有の収納術をレクチャー。アクスタ、フィギュア、大量のぬいぐるみ、ブロマイド……。増え続けるアイテムを「普段使い用」「次のライブ用」「鑑賞・保存用」の3種類に仕分けることで、荷物の総量を可視化し、スッキリ収納する方法をマンガでわかりやすく解説する。

■ライブ参戦の必需品からマニアックな悩みまで徹底カバー

・100均グッズで解決！：100円均一ショップなどのアイテムを駆使した「うちわ」「ペンライト」のスマートな収納術

・大切なグッズのメンテナンス：フィギュアのべたつき対策や、缶バッジのサビ防止法など、見落としがちな手入れ方法

・オタクならではのトラブル対策：「オタクの引っ越し」にまつわる失敗談や、SNSでのグッズ取引トラブルへの対処法も収録

・暮らしの悩みも解決：「猫がいる部屋でのグッズ死守」や「実家の親のためこみ癖対策」など、幅広いライフステージの悩みに応える





プロローグとキャラクター紹介

グッズディスプレイのアイデア

飼い猫から推しグッズを守る方法

■『マンガでわかる！ 推し活片づけ術』＜電子版＞

漫画：宙花こより

希望小売価格：1,200円(税抜)

配信日：2026年3月18日

ページ数：140ページ

発行所：Gakken