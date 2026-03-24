侍ジャパン 最新情報

大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んだ侍ジャパンは、ベネズエラに衝撃の敗戦を喫し、ベスト8に終わっている。ベネズエラ戦で登板し、逆転を許した伊藤大海投手には誹謗中傷の声があがっており、見るに絶えない状況だ。韓国メディア『スター・ニュース』のパク・スジン記者が言及した。

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敗戦の矛先が最初に向けられたのは井端弘和監督だ。試合後は、投手交代のタイミングや起用法に対する不満が相次いだという。特にリードした場面で登板した隅田知一郎投手や伊藤が失点したことで、安易な投手起用といった批判が強まった。

また、打線の不振も問題視された。中でも近藤健介外野手は大会を通じて無安打と沈黙。NPB屈指の打者でありながら、決定的な場面で結果を残せなかったことに対し、「リーグ最高打者が国際舞台でこれほど沈黙するのか」と厳しい声が上がっている。

逆転を許すきっかけとなった伊藤にも批判は集中。5-4とリードした6回に登板したものの、ベネズエラ打線を抑えきれず、試合をひっくり返される3ラン本塁打を浴びた。この一球が、日本の準決勝進出の可能性を消し去る結果となった。

厳しい立場にある伊藤についてスジン氏は「彼は試合終了直後、うつむいたまま自責の念に駆られているようだったが、すでに「敗戦の元凶」と烙印を押された。今大会で最も痛ましいシーンの主役として記憶されるだろう」と言及した。

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