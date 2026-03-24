櫻坂46、嵐、MON7A、10-FEET、ゆず、稲葉浩志…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（3月21日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。3月21日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（3月21日（土）付）を発表しました。

■10位：稲葉浩志「タッチ」

先週2位から8ランクダウン↓ 2026 ワールドベースボールクラシックNetflix大会応援ソングが2週連続でランクイン。

■9位：エルスウェア紀行「温度と一部」

初登場！“どこでもない場所を旅する記録”をコンセプトに活動する2人組バンド。同曲は、3月4日に配信リリースされたメジャーファーストEP『ghost walk e.p.』のリード曲です。

■8位：緑黄色社会「風に乗る」

初登場！ 3月18日にリリースされた11枚目のシングルで、現在公開中の劇場アニメ「パリに咲くエトワール」の主題歌として書き下ろされました。

■7位：M!LK「爆裂愛してる」

先週6位から1ランクダウン↓ これで5週連続ランクイン。23日（月）発売のファッション誌「CanCam」（小学館）5月号特別版の表紙をM!LKの5人が飾っています。

■6位：ゆず「幾重」

先週8位から2ランクアップ↑ ゆずとNHKが、東日本大震災の経験を未来へつなぐために制作されたNHK東日本大震災15年 震災伝承ソングが2週連続でランクイン。同曲は、3月11日にリリースされたアルバム『心音』に収録されています。

■5位：10-FEET「壊れて消えるまで」

初登場！ 3月18日にリリースされた22枚目のシングルで、現在公開中の映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」の主題歌として書き下ろされました。

■4位：ヨルシカ「千鳥」

先週3位から1ランクダウン↓ 約3年ぶりにリリースされたフルアルバム『二人称』に収録されている楽曲が2週連続でランクイン。

■3位：MON7A「僕のかわい子ちゃん」

初登場！ 3月7日（土）に配信リリースされたセカンドシングル。恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ハロン編」（ABEMA）に参加したMON7Aが、想いを寄せる女の子にアピールするために弾き語りで披露した楽曲です。

■2位：嵐「Five」

先週1位から1ランクダウン↓ 3月4日（水）に配信リリースされた約5年4ヵ月ぶりの新曲が2週連続でランクイン。同曲のストリーミングの週間再生数は、2週連続で1,000万回超えを記録しています。

そして、今週の第1位は……？

■1位：櫻坂46「The growing up train」

先週9位から8ランクアップ↑ 初週売り上げ51.8万枚は、2026年度の女性アーティスト最高初週売り上げを記録しています。

――ほかにも、番組ではゲストパートにSixTONES森本慎太郎さんが登場！ 3月18日（水）にリリースされた両A面シングル「一秒 / Rebellion」などについて伺いました。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X： @JA_CDJ