収納グッズを買ったのに片づかない、気づけば収納用品ばかり増えてしまった。そんな経験はありませんか? 実は、収納で失敗する原因の多くは「選び方」と「順番」にあります。収納用品は片づけの主役ではなく、残すモノを使いやすくするための道具です。

今回は、整理収納の現場で実践している「正しい収納グッズの選び方」と、買う前に知っておきたい基本をご紹介します。

まず知っておきたい「収納の基本形態」

収納は大きく分けると、いくつかの基本形があります。収納用品を選ぶ前に、この形を理解しておくと失敗が減ります。

引き出す収納

引き出しケースやボックスなど、手前に引き出して使う収納です。クローゼットやキッチンの棚など奥行きのある収納に向いています。奥に入れたモノも取り出しやすく、細かいモノを整理するのに便利です。

引き出しになっていない棚収納でもトレーやファイルボックスを入れて引き出し式の収納にすれば、奥のモノまで簡単に取り出すことができます。

置く収納

棚や収納スペースにそのまま置く収納方法です。使用頻度が高いモノや大きなモノに向いています。見た目が気になる時にはカゴなどにまとめて中に入っているモノを見えなくするだけでもスッキリとして見えます。

あまり量が増えすぎるとただ単に「ごちゃごちゃ置いているだけ」に見えてしまうので適度に空間の余白を持って定位置を設定するのがおすすめです。

浮かせる収納

フックやハンガー、バーや突っ張り棒を使い、モノを引っ掛けて使う収納です。衣類やバッグ、掃除道具やキッチンツールなど形が崩れやすいモノやサッと出し入れしたいモノに向いています。

ただし、あまり視界に入る場所に色々と引っ掛けて収納してしまうと家の中が落ち着かない雰囲気になってしまうので目立たない場所の壁面を利用したり、見えても良い美しいデザインの道具にしたりするなどの工夫を併用するのがおすすめです。

このように収納にはそれぞれ適した形があります。収納用品を選ぶときは「どの収納方法が使いやすいか」を考えることが大切です。

収納グッズを選ぶときの注意点

収納の基本を理解したうえで、次に大切なのが収納用品の選び方です。 ここを間違えると、収納グッズが増えるだけで片づけは進みません。 収納用品を買う前に、次のポイントを確認しておきましょう。

【1】モノを整理してから収納を考える

収納用品を先に買ってしまうと、モノの量に合わせて収納が増えてしまいます。まずは不要なモノを減らし、本当に残すモノだけにすること。その量が決まってから収納を整えるのが正しい順番です。先に整理をしてみると案外「収納グッズがいらない」と思うくらいモノが減ることも多いパターンです。

【2】どこに使うかを決めてから収納グッズを買う

「これ、何かに使えそう」と収納グッズを先に買うと「とりあえず入れてみる収納」になりがちです。先にモノの定位置を決め、そのスペースに合う収納用品を選ぶことで使いやすい収納になります。

【3】まずは家にあるモノで試してみる

収納用品は必ずしも新しく買う必要はありません。紙袋や空き箱、ジップバッグ、すでに家にある収納ケースなどで代用できます。まず試してみることでサイズや使い勝手が分かり、失敗が減ります。

【4】収納スペースのサイズを測る

収納用品を買う前に、高さ・幅・奥行きを測ることは面倒ですが、とても大切なことです。サイズを測らずに購入すると「入らない」「隙間ができる」などの失敗につながります。

【5】定番商品を選ぶ

後から買い足す可能性があるため、長く販売されている定番商品を選ぶと安心です。シリーズ商品はサイズや形が揃っているため、収納を整えやすくなります。

【6】用途が限定されないシンプルな収納用品を選ぶ

特定のモノ専用の収納ケースより、シンプルな形状のボックスの方が家のさまざまな場所で使い回すことができます。暮らしの変化にも対応しやすく、無駄になりにくいのが特徴です。

【7】メンテナンスしやすい素材を選ぶ

ポリプロピレンなどの素材は汚れても拭きやすく、キッチンや洗面所など水回りでも使いやすい収納用品です。掃除がしやすい素材を選ぶことで、長く清潔に使えます。

【8】開閉の手間が増える収納に注意する

収納は取り出すまでの動作が多いほど使いにくくなります。例えば、ふた付きボックスを重ねる収納や、扉付き収納の中にさらに引き出しケースを入れる収納は、開ける動作が増えてしまいます。動作が増えると元に戻すのが面倒になり、散らかる原因になります。できるだけ取り出しやすく戻しやすい収納を意識しましょう。

収納グッズは、暮らしを整えるための道具です。収納用品を増やすことが目的になってしまうと、かえって家の中は複雑になります。 収納で大切なのは「しまうこと」ではなく「戻しやすいこと」です。取り出しやすく戻しやすい仕組みを作ることで、片づいた状態は自然と続くようになります。