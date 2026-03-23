ドリコムは、新たなWEBマンガサイト「ドリコミ＋(プラス)」を2026年4月下旬に新創刊することが決定。あわせて、2026年3月23日(月)にティザーサイトを公開した。

本サイトは、新レーベル「ドリコミ」の連載拠点となるほか、現在展開中の「DREコミックス」作品も掲載。ドリコムが手掛けるコミックスがどこよりも早く楽しめる、新たなエンターテインメント・プラットフォームとして今春グランドオープンとなる。

さらに、4月から予定されている新連載ラインナップの一部が先行公開された。

新WEBマンガサイト「ドリコミ＋（プラス）」2026年4月下旬 新創刊！

「ドリコミ＋」では、読者の「期待のその先」を目指し、ワクワクが生まれる瞬間を多彩な作品ラインナップで実現する。4月下旬の創刊にあわせ、既存の「DREコミックス」「DREコミックスF」の作品も本サイトにて連載がスタートする。

本日公開のティザーサイトでは、新連載のラインナップや、今後予定している作品の一部先行カットを公開中。グランドオープンの詳細は後日あらためて告知される。

注目の新連載ラインナップ

「ドリコミ＋」でしか読めない、完全新作のオリジナルタイトルをはじめ、「DREコミックス」からも新連載が続々と登場する。今後のラインナップにも期待したい。

■『さよなら平成おじさん』

漫画：桂明日香、原作：上野

そこの男、令和でもヤレると思ってる？ 恋愛コラムニスト・上野の新境地!!

■『王国の鍵 -Tale of the Missing Princess–』

漫画：羽根真

攫われた『姫』を探す旅へ──。新感覚「童話的」ミステリー！

■『クズな彼との推し契約』

漫画：米畑炊

ヒモクズ男子×同担拒否女の推し活ラブコメ！

■『神速のダンジョン探索者 〜スピード極振り配信者はすべてをブチ抜く〜』

漫画：おにぎり饅頭、原作：蛙田アメコ、キャラクター原案：U35

バディ×ダンジョン配信ファンタジー!!

■『トラニメガネ』

漫画：七介

なりましょう！裏社会の王に!! 王の指輪を廻るバディアクション！