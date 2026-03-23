今日の運勢占い 3月24日（火）12星座占いランキング第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月24日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月24日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？今は無理に動こうとしなくても大丈夫な流れの中にいます。立ち止まることでしか見えない景色や気づきが、あなたの内側にゆっくりと広がっていく時です。すぐに結果を求めなくても、その時間はあなたにとって大切な準備となっていきます。無理に踏ん張ろうとしなくても大丈夫なのです。少し肩の力を抜いて自分を守ることを優先してみてください。心に余裕が生まれ、本来のあなたらしさが戻ってきます。あなたのペースで進んでいくことで、自然と穏やかな流れに乗っていけそうです。思うように噛み合わない感覚があっても、それは今の流れを見直すための優しいサインのようなものです。誰かに合わせすぎていたり、本音を後回しにしていたような部分に気づくきっかけが訪れています。ひとつひとつ丁寧に向き合うことで、安心できる流れへとつながっていきます。迷いや揺れを感じているとしても、その状態の中でバランスを保とうとしていることが大切です。無理に答えを出そうとしなくても自然と進むべき方向が見えてきそうです。感覚に耳を傾けることで、静かな確信のようなものがゆっくりと育まれていきます。気持ちが揺れやすいときほど、周囲の優しさを思い出してみてください。誰かに合わせようと頑張りすぎたり、感情を抑え込んだりしなくても大丈夫なはずです。あなたの本来の温かさは、無理をしないときほど自然にあふれていきます。自分の軸を整えることで運の流れが安定しやすい時です。今のあなたに必要なものと不要なものを見分けていく中で、少しずつ落ち着いていきそうです。大切なのは強く見せることではなく、自分を信じて選ぶことで未来が安定していきそうです。心の距離に違和感を感じたときは、その感覚を否定せずに受け止めてあげることが大切な流れのようです。無理に埋めようとせず、自分の気持ちを優先して整えていくことで、関係性のバランスも少しずつやわらいでいきます。新しい向き合い方を見つけるきっかけになりそうです。張りつめていた気持ちが少しずつほどけていく流れの中にいます。これまで守ろうとしてきたものや、頑張ってきた自分を労わることで、心にやわらかな余裕が戻ってきそうです。安心して力をゆるめることが、次の流れを迎える準備になっていきます。満たされないように感じる瞬間があっても、それは本当に大切にしたいものに気づくための流れのようです。外側で埋めようとしていた気持ちを少しだけ内側に向けてあげることで、安心できる感覚がゆっくりと育っていきます。穏やかな満足感が自然と広がっていきそうです。抱えていた不安や重たい感情が、少しずつほどけていきそうです。考えすぎていたことも、距離を置いて見つめ直すことで、思っていたより受け止められるようになっていきそうです。すべてをひとりで抱え込まなくてもいいと気づいたとき、心は軽さを取り戻していきます。やり方や向き合い方を見直すタイミングのようです。無理に続けようとせず、自分に合ったペースや方法を整えていくことで、少しずつ流れが変わっていきます。完璧を目指すよりも、心地よく続けられる形を選ぶことで、自然と安定した積み重ねへとつながっていきそうです。失ったように感じていた中にも、まだ大切に残っているものがあることに気づけそうです。今ここにある温かさを受け取っていくことで、心は前を向いていきます。小さな希望に目を向けることで、自然と新しい流れへとつながっていきそうです。ざわつきが落ち着き、穏やかな流れへと整っていきそうです。これまで無意識に力を入れていた部分をゆるめることで、周囲との関係も自然とやわらいでいきそうです。心の負担が軽くなり、本来のあなたらしさが戻ってきます。無理に主張しなくても、ちょうどいい距離感が見えてくる流れです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/