今日の運勢占い3月23日（月）12星座占いランキング第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月23日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月23日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の煌珠（こうじゅ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！あなたの星座は何位……？今日は、明るい気分で何でもテキパキ行えるでしょう。暮らしの中に楽しみも見つけられ、家族や周りの人にも喜ばれそう。恋愛運も好調なので、気になる相手とたくさん話をしてみて。いろいろな人と話す機会がありそう。緊張しても笑顔を心がければうまくいくでしょう。明るい色のアイテムやファッションを取り入れると運気アップ。自分の長所を活かすことができそうです。憧れの人の話が聞けるなど、ラッキーが起こりそう。しっかりメモを取っておくと良いかも。ポジティブな気持ちでいると、さらにチャンスを引き寄せるでしょう。やりたいことは声に出してみるのもおすすめです。活力のある1日となりそうです。大切な人をサポートしたり、自分ができることを積極的に行ったりしてみましょう。外側にエネルギーを向けていくと良いでしょう。恋愛においても、受け身でいるより攻めの姿勢でいると◎日中は仕事や勉強などがはかどりそうです。分からないことがあればネットで調べたり、先輩に質問したりしてみましょう。知りたかったことのほかにも、さまざまな情報を得られそうです。交友関係が広がりそう。素の自分を出せるようにリラックスすると良いでしょう。共通の趣味などが分かれば一気に話も弾みそうです。笑顔を増やせばさらに運気アップ。今日は、趣向を変えていつもとは違うことをしてみるのもアリ。SNSなどを参考にして、部屋の模様替えをするのも楽しそう。日常生活に彩りを添えると、良い運気が訪れるでしょう。社交的な日となりそうです。周りと協力することで、仕事などもはかどりそう。コミュニケーションを取る大切さを実感するかも。夢や目標に向かってステップアップしていきましょう。好奇心の赴くままに行動できそうです。気になっていたものをリサーチしたり、好きなことを学びましょう。子どもの頃のように夢中になり、あっという間に1日が過ぎそうです。今日は、お金の使いすぎに気をつけて。気分が良いと、つい物を買ってしまいそうです。本当に必要なものなのか、よく考えてみましょう。読書をするなど、何か集中できることをすると◎気分転換を心がけましょう。好きな人や友人と楽しむ時間を持つと◎ 悩みなどがあっても、一度考えるのをやめて頭の中を空っぽにしてみると良いでしょう。今日は、じっくり考える時間を大切にしてみましょう。静かなところで過ごせば、明日に向けて英気を養うこともできそうです。何かコツコツできることを行うと、ストレス解消にもなりそう。これまで抱えてきた将来への不安や悩み、心に積もっていたモヤモヤが解消へと向かう日となりそうです。地道に努力してきたことが、ようやく実を結ぶかも。誠実な態度を示すことが幸運を引き寄せるカギとなるでしょう。■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルでも活躍。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など、相談内容に合わせて豊富な占術を駆使し、望む未来へ後押しする。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/