◆4月は投資に適した月なのか？

4月は他の月と比べて、株式投資に適している月なのでしょうか。まず、4月の株式市場の傾向を調べるため、下記のような簡単な検証を行いました。

◇検証条件

検証対象：全銘柄

検証期間：2000年1月1日～2026年2月28日

1銘柄当たりの投資金額：20万円

買い条件：3月末の寄り付きで買い

売り条件：25日経過後、翌営業日の寄り付きで売り

全銘柄を対象に3月末に買って25日経過後に売却した場合、どれくらい利益や損失があったかを過去データで調べた結果が以下の通りです。

◇検証結果

勝率：48.63％

勝ち数：44,246回

負け数：46,745回

引き分け数：1,918回

平均損益（円）：3,074円

平均損益（率）：1.54％

平均利益（円）：18,877円

平均利益（率）：9.44％

平均損失（円）：-11,759円

平均損失（率）：-5.88％

合計損益（円）：285,569,636円

合計損益（率）：142,784.03％

合計利益（円）：835,245,806円

合計利益（率）：417,633.42％

合計損失（円）：-549,676,170円

合計損失（率）：-274,849.38％

PF（プロフィット・ファクター）：1.520

平均保持日数：26.06日

勝率48.63％、平均損益率＋1.54％と、勝率は5割を下回るものの平均損益はプラスであり、4月は期待値の高い月であることが分かります。

このような結果となった背景としては、以下の点が挙げられます。

・3月末（年度末）に企業が保有する株式や投資信託をいったん売却し、決算書に載らないようにする傾向があるため、それらの企業による買い戻しが4月は起こりやすい点

・年金、生保などの機関投資家が、年度始めのリバランス（株式組み入れ比率の調整）で日本株を買いやすい傾向にある点

そのため、4月は他の月と比べて株式投資に適している月といえるでしょう。

◆それでも「買ってはいけない銘柄」が存在する

ただし、全ての銘柄が上昇するわけではありません。

過去データから、4月相場で特に成績が悪い銘柄も確認されています。

表では、4月相場で勝率の低いワースト10銘柄をまとめてみました。

「エンバイオ・ホールディングス＜6092＞」「アズマハウス＜3293＞」といった銘柄は勝率10％を切っており、株価が下落しやすい傾向にあります。

4月は全体として上昇しやすい有利な月ですが、その中でも下落しやすい銘柄を避けることが重要です。

4月は「何を買うか」よりも「何を買わないか」がリターンを左右します。

過去データをもとに、低勝率銘柄を避けることで、より安定した投資成果が期待できるでしょう。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）