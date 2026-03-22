お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、きょう22日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に出演。恋愛観や結婚願望、そして相方・綾部祐二への思いを語る。

ピースの又吉直樹

45歳を迎えた又吉は、プライベートで親交のある先輩芸人・今田耕司との間で交わされているという“恋愛トーク”を紹介。「永遠に放課後が続いている」と表現するような無邪気な会話の様子を明かしながら、自身の恋愛観や理想のタイプについて語る。「好きな方はいます」と語る又吉の理想のタイプとは。また、結婚願望にも言及し、MCの井桁弘恵から「今はちなみに恋愛はしてるんですか?」と問われる場面も。

番組では、フルーツポンチ・村上健志、ライス・関町知弘ら後輩芸人へのインタビューも実施。下積み時代からのエピソードとして、飲み会の合間に古着店へ立ち寄るなどの“おしゃれ”な一面が明かされるほか、周囲の目を気にするあまり、回転寿司や焼肉店で後輩に頼んでいるという行動も紹介される。

さらに、小学3年生からの付き合いだという親友が登場し、幼少期の又吉について証言。小学生ながらファッションへのこだわりを見せていたほか、サッカーチームの名前にドイツ語を取り入れるなど、早くから独自の感性を発揮していたという。

番組の終盤では、結成23年を迎えたピースの今後についても言及。又吉は2人にしか分からない、その存在への愛を打ち明ける。「よりだいぶ長電話にはなってますね」という相方とのやりとり、そして「コンビでコントとかできたら」と“将来”についても思いを馳せる。

【編集部MEMO】

又吉直樹は、1980年6月2日生まれ、大阪府出身。03年に綾部祐二とお笑いコンビ・ピースを結成し、独特の感性と言語センスを生かしたネタで注目を集める。文学への造詣が深く、2015年に発表した小説『火花』で第153回芥川賞を受賞。芸人として初の同賞受賞者となり、大きな話題を呼んだ。芸人活動と並行して、エッセイや対談、映像作品の脚本など幅広く活躍する。

(C)日テレ