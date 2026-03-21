【心理テスト】あなたが「心の底で縁を切りたい」と思っている人は誰？ 深層心理を暴く

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「風」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）ここはファンタジーの世界。あなたは魔法学校の生徒です。今日は、強い風を使った魔法を教えてもらっています。さて、あなたが強い風を自由に使えるとして、どんなことに使ってみたいですか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 風をバリアにしてみたい2． 部屋の空気を入れ替えたい3． 大きな岩を動かしてみたい4． 自分を遠くへ運んでみたいこの心理テストでわかることは、あなたの「心の底で縁を切りたい人」です。「強い風」は「状況を一気に変えること」を示しています。ここで何を選んだかによって、あなたが思い切って関係性を変えたい、つまりは縁を切ってしまいたい人がわかってしまうのです。とても我慢強いあなた。それは美徳とも言えますが、一方であなたが消耗しているサインかもしれません。相手を変えようとするより、自分が注ぐエネルギーの量をそっと減らしてみましょう。全力で付き合わないというやり方も、立派な選択肢です。とても優しいあなた。昔好きだった人を、今も好きでいなければいけない理由はありません。その時に感じた情は本物だったから大切に。でも「過去の関係」と「今の関係」は別物です。懐かしむことと、距離を置くことは同時に出来るはずです。どんなことにも真面目なあなた。仕事上の付き合いとか、周囲の目があるからという言葉で、自分の気持ちに蓋をしていませんか。もちろん、今すぐ離れなくて構いません。ただ、心の中だけでも「この関係は義務だ」と整理してみましょう。つい自分を責めてしまうあなた。誰かを遠ざけたいと感じることは、おかしくありません。その感情は、自分を守ろうとするサインです。「こんなことを思う私は冷たい」ではなく、「それだけ傷ついていた」と読み替えてみてはいかがでしょうか。終わりは始まりのサイン。空いたスペースには、良い風が吹いてくれるはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4