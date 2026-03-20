まさに“世界最強”…WBC2026、独自選出のベストナインは？【遊撃手編】期待…

WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、決勝戦でベネズエラ代表が3-2でアメリカ代表に勝利。悲願の初優勝を飾り、大会の幕を下ろした。多くの選手の活躍が光った熱戦の数々を振り返る意味も込めて、ここでは、編集部独自のベストナインを選出した。

遊撃手：源田壮亮（日本）

[caption id="attachment_254092" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの源田壮亮（写真：Getty Images）[/caption]

5試合出場、打率.500（10打数5安打）、4打点、OPS1.167

遊撃手部門には、今大会の首位打者に輝いた源田壮亮を選出した。

1次ラウンド初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では、3安打4打点の活躍。さらにオーストラリア戦では4打席で3出塁を記録するなど、役割を果たした。

準々決勝のベネズエラ戦では、先頭打者として迎えた3回に四球を選び、一挙4得点の口火を切った。次打席でも安打をマークするなど、大会を通じて好調を維持した。

打率のみならず、出塁率.667も全体トップの数字。遊撃守備でも安定したグラブ捌きを見せ、攻守で大きな貢献を示した。

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