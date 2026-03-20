3月は家電の“ボーナスタイム”！「春の新生活の初期費用」賢い人が実践している節約術

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は、「新生活準備の費用を浮かせる節約術」について解説します。

春は進学や就職、転勤などで新生活をスタートさせる人も多い季節。特に初めて一人暮らしをする人のなかには、「どんなインテリアをそろえよう」とワクワクしている人もいるのではないでしょうか？

新生活準備の買い物は、生活必需品をそろえるためという名目があるため、お財布の紐もゆるみがちです。しかし、あれもこれも買いそろえようと思っていると、あっという間に予算オーバーしてしまい、せっかくの新生活が“極貧生活”からのスタートになってしまうことも……。

そこで今回は、新生活準備の費用を抑えるための心構えや、具体的な節約テクニックについて解説します。

◆まずは“必要最低限”のものだけで生活してみよう

初めての一人暮らしで「せっかく住むなら素敵な部屋にしたい！」と浮かれてしまうのは、仕方のないこと。物価も高騰していますし、休日は外出せずにゆっくりと自宅で過ごすことは節約につながります。長期的な視点では、お気に入りのインテリアをそろえて、ゆっくりと過ごせる自宅環境を作るのは、経済的にメリットがあると言えます。

しかし、「最初から全部をそろえよう！」と意気込むのは、ちょっと気が早いかもしれません。例えば洗濯機1つをとっても、「内見のときに洗濯機置き場のサイズを測って問題なかったから」という理由で、大きめの洗濯機を買ったとしましょう。確かに設置はできたものの、かなり圧迫感があり、脱衣所の動線も悪くなってしまって、前を通るたびにストレスになる……ということになってしまう可能性も考えられます。結局、あとで小さめの洗濯機を買い直すことになってしまったら、お金の無駄ですよね。

他にも、「なんとなく必要そうだから」と買ったものの、自分は使わなかった……というケースもあります。こうした買い物も、余計な出費につながってしまいます。

具体的な例としては、

・テレビ…タブレットで十分かもしれない

・掃除機…フローリングワイパーでなんとかなるかもしれない

・トースター…そんなにパンを食べないかもしれない

などが挙げられるので、“なんとなく”で買いそろえようとしているのなら、一旦待ったをかけてみてください。

実際に暮らし始めてみないと、家具や家電を配置したときの微妙なサイズ感や、「本当に必要なものなのか」はつかめないこともあるので、まずは最小限のものだけを購入するのがおすすめです。お気に入りのインテリアや高機能家電などは「住みながら、少しずつそろえる」という意識でいましょう。

◆フリマアプリや地元掲示板でお得に家電をゲット！

冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、電子レンジ……など、必要最低限の家電だけ購入しようとしても、意外と出費がかさんでしまいがちです。

これらの家電は、家電量販店などでは“新生活家電セット”として販売もされていますが、「安ければ中古でもいい」と考えているなら、新品を購入する前にフリマアプリをチェックしてみましょう。新生活が始まる時期は多くの人が同じなので、3月は家電を手放したい人が続出する、いわばボーナスタイムです。引っ越し前に売り切ってしまいたい人が多いため、通常時よりも安い価格で出品されている可能性も考えられます。

また、地元掲示板「ジモティー」を利用するのもおすすめです。カテゴリーの1つ「中古あげます・譲ります」では、不用品を手放したい人・受け取りたい人のマッチングをすることができます。近所に住む人同士が直接品物の受け渡しをすることを想定しているサービスのため、送料がかからない分、フリマアプリで購入するより安く購入できるかもしれません。

場合によっては「粗大ごみとして出す予定だったけれど、処分にお金がかかるから、誰かに無料であげたい」という考えの出品者もいるため、まだ使える家具や家電を無料でもらえる可能性もあります。

出品者と直接やり取りすることに抵抗がなければ、こうした地元掲示板を利用してみるのもいいでしょう。ただし、トラブル防止のため、受け渡し場所は駅前やショッピングモールなど、人目につくところでおこなうのがおすすめです。大型の家電・家具の受け渡しをする必要があり、どうしても相手の自宅まで行かなければいけない場合は、家族や友人など誰かに立ち会ってもらいましょう。

こうした方法で「購入しなければいけない」ものが見えてきたら、そのときはぜひお店に足を運んでみましょう。今時期は新生活応援セールや決算セールをやっているお店も多いので、お得に買えるかもしれませんよ。賢く節約して、楽しい新生活をスタートさせてくださいね！

執筆者・加賀生馬