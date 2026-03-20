侍ジャパン 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で準々決勝敗退に終わった侍ジャパンに対し、米メディアが厳しい評価を下した。特に、今回のメンバー選出と準々決勝での起用について、さまざまな声があがっているようだ。『ジ・アスレチック』のジョニー・フローレスJr.記者が言及した。

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日本の敗因としてまず挙げられたのは、大谷翔平選手ら日本人メジャーリーガーへの依存の強さだ。今大会では過去最多となる8人のMLB選手が招集され、スター性を重視した編成が取られたが、その影響でポジションの制約が生じ、守備を犠牲にする場面が増えたと指摘されている。

さらに、投手運用にも問題があったとされる。負傷者の影響でブルペンの層が薄くなっていたことに加え、本来先発として実績のある伊藤大海投手をリリーフで起用するなど、役割と適性がかみ合わない采配が目立った。

一方で、優勝したベネズエラの戦い方は対照的だった。三振を多く奪える投手が揃っていないという前提のもと、守備力を重視したチーム編成を徹底し、堅実なプレーで試合を支配した。この明確な方針が、日本戦での逆転劇や初優勝につながったと分析されている。

優勝候補だと見られていた侍ジャパンに対し、フローレスJr.氏は「日本のメンバー構成は、制球力のある投手が守備に不安のある野手陣を背負う形となっていた。これは間違いなく、その穴を埋めようとして捕手が要求する球種に影響を与えた。その結果はひどいものだった」と言及した。

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