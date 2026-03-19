中東情勢の影響で、原油価格が上昇しています。

「ガソリン代が上がって大変」と感じている方も多いと思いますが、原油高の影響はそれだけにとどまりません。原油は、エネルギーだけでなく、日用品やサービスなど、私たちの生活のさまざまな場面に関わっているためです。

今回は、原油価格が上がるとどのようなものが値上がりするのかを整理し、家計への影響を見ていきましょう。

◆最も直接的なエネルギーへの影響

原油高の影響が最も早く、目に見える形で現れるのがエネルギー関連です。

まず、ガソリンや軽油、灯油といった燃料費は、原油価格の上昇がそのまま反映されやすい分野です。特に車の利用や冬場の暖房費には、直接的な負担増として現れます。

また、電気代や都市ガス代へも大きく影響します。資源エネルギー庁の『令和4年度（2022年度）におけるエネルギー需給実績（確報）』によると、日本の発電は天然ガス（33.8％）への依存度が最も高く、次いで石炭（30.8％）、太陽光（9.2％）、石油など（8.2％）となっています。

天然ガス（LNG）の価格は原油と連動する傾向があるため、原油価格が上昇すると、時間差を伴って電気・ガス料金にも影響が及びます。実際には「燃料費調整額」という仕組みを通じて、数カ月遅れて料金に反映されるのが一般的です。

◆生活に必要な食品や素材への影響

原油は、エネルギーとしてだけでなく、プラスチックや合成繊維などの原料としても使われています。そのため、食品容器やペットボトル、洗剤やシャンプー、衣類など、日用品全体の製造コストが上昇し、身近な商品の値上げにつながります。

さらに、食品への影響も無視できません。農林水産省によると日本の食料自給率は約38％にとどまり、多くの食材を海外からの輸入に頼っています。そのため、原油価格が上がると、船やトラックによる輸送コストが増え、食品価格にも反映されやすくなります。

また、畜産では飼料の輸入価格に加え、飼育時の空調や設備のエネルギーコストも上昇します。水産業でも漁船の燃料費が増えることで、魚の価格上昇につながります。さらに、冷凍食品は製造から保管、輸送まで多くのエネルギーを使うため、影響を受けやすい分野です。

このように原油高は、日用品から食卓まで、幅広い形で家計に影響を及ぼします。

◆物流・サービスなどの見えにくいコストへの影響

原油価格の上昇は、物流や移動にかかるコストを押し上げ、サービスの価格にも幅広く影響します。

まず、宅配便や通販では、燃料費の上昇が送料や商品価格に反映されやすくなります。これまで「送料無料」とされていたものでも、一定金額以上でなければ送料がかかるようになる可能性もあります。

また、タクシーやバス、航空運賃にも影響が及びます。特に航空運賃では「燃油サーチャージ」として価格に上乗せされるため、原油価格の変動によって旅行費用が高くなることが予想されます。

さらに、外食やデリバリーでは、食材費の上昇に加え、調理に使うエネルギーや配達の燃料費も増えるため、全体的な価格上昇につながりやすい分野です。

加えて、見えにくい影響として「肥料価格の上昇」もあります。化学肥料は天然ガスが原料の1つであり、その価格は原油と連動する傾向があります。化学肥料の価格が上がれば、農産物の生産コストが上がり、最終的には食品価格にも影響が及びます。

このように、原油高はサービスや物流を通じて、気付かないところで家計の負担を増やしていきます。

◆まとめ

今回のガソリン価格上昇に対して、政府は「緊急的激変緩和措置」として、全国平均価格が170円程度を超えないよう補助を行う方針を示しています。これにより、急激な値上がりは一定程度抑えられる可能性があります。

ただし、この支援がどの程度の期間続くのか、また原油価格の動向が今後どうなるのかは不透明な部分もあります。状況によっては、影響が長引く可能性も考えられるでしょう。

もしかしたら、徐々に電気代や食費、日用品などへの影響が、時間差で広がっていくかもしれません。こうした点を踏まえると、政府の動きを見ながら、日々の使い方や支出の見直しなど、自分でできる対策も意識していくことが、これからの家計管理では大切になりそうです。

参照：燃料油価格定額引下げ措置 経済産業省 資源エネルギー庁

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）