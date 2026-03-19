軽井沢駅北口に「軽井沢T-SITE」がグランドオープン｜信州の魅力を発信！

三菱地所株式会社、株式会社アクアイグニスおよびカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の3社は、軽井沢駅北口に新たな商業施設「軽井沢T-SITE」を2026年3月17日（火）付けでオープンした。軽井沢駅直結の施設として誕生した本施設は、まさに信州の新しい玄関口を担っていく存在であり、「食べる」「過ごす」「安らぐ」の3つのテーマを施設内に揃えたオールラウンドな信州のゲートウェイとなっている。

【画像】ホテルやサウナも！信州の新しいゲートウェイ、軽井沢T-SITEがオープン（写真7点）

「信州らしさを発信し、体感できる 好奇心を”くすぐる”ゲートウェイ」をコンセプトに掲げた本施設では、信州の地場の店舗が出店する信州体験ゾーンを特別に設置。信州そばを販売する「OSOBAR STATION」や、長野のワインや地酒を楽しめる「aVin stand Karuizawa」などが出店している。

さらに、リラクゼーションまたは宿泊地としても利用できる施設も充実。外の開放的な空間でサウナを楽しめる温浴施設「AQUAIGNIS GARDEN SPA」や、ザ・コンランショップが監修した全9室のホテル「HACIENDA KARUIZAWA」などもオープンした。ショッピングや旅の疲れを癒してくれる施設が一体となっており、日帰りでも宿泊でも楽しめる、小さな子ども連れのファミリーにも優しい施設となっている。

一方で、施設内には新食感の生ドーナツ専門店「I'm donut？」や明治4年創業の乾物問屋「だし尾粂」、シェフ・笠原将弘氏が手がける「笠庵 賛否両論」など、軽井沢/信州初出店の飲食店舗も複数店舗が出店。地元の名産品だけでなく、流行のスイーツや注目のレストランなども網羅している「軽井沢T-SITE」。軽井沢に新たな価値をもたらし、大人の五感をくすぐる体験を提供してくれることだろう。

電車旅はもちろん、駐車場も完備しているので軽井沢ドライブの立ち寄りポイントにもおすすめだ。心地よい休息を求めて足を運んでみてはいかがだろうか。

軽井沢T-SITE

所在地：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178番1293

アクセス：JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢」駅 徒歩1分

敷地面積：約13,000㎡

店舗情報：

だし尾粂 ※軽井沢初出店

笠庵 賛否両論 ※軽井沢初出店

鮨屋小野 ※軽井沢初出店

LE CHOCOLAT DE H ※軽井沢初出店

SHOZO COFFEE STORE KARUIZAWA

スターバックス

OSOBAR STATION

Smokemanship

シャトー・メルシャン ワインショップ 軽井沢 ※軽井沢初出店

aVin stand Karuizawa

I'm donut？ ※甲信越初出店

わざマート軽井沢店 ※軽井沢初出店

SHARE LOUNGE 軽井沢T-SITE ※軽井沢初出店

AQUAIGNIS GARDEN SPA ※甲信越初出店

HACIENDA KARUIZAWA ※甲信越初出店

軽井沢T-SITE

https://store.tsite.jp/karuizawa/