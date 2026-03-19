













北海道日本ハムファイターズの郡司裕也が15日、横浜DeNAベイスターズとのオープン戦に「4番・三塁」で先発出場。4回に決勝点となる2点本塁打を放った。







1－1の同点で迎えた4回裏。日本ハムは1死一塁とし、4番の郡司が右打席に立つ。DeNA先発は新外国人のオースティン・コックス。マイナーリーグ通算7年で164試合の登板実績を誇るサウスポーだ。



カウント1－1からの3球目、アウトハイへのカットボールに対して郡司が見事なスイングで反応した。しっかり捉えた打球音を残し、打球は逆方向へ伸びて2点本塁打となった。郡司が4番の働きをみせ、日本ハムは3－1と勝ち越しに成功した。











7回に1点を奪われたものの、日本ハムはDeNAに3－2で競り勝った。日本ハムはオープン戦の戦績を8勝3敗1分としている。



この試合2打数1安打の郡司は、オープン戦8試合で打率.350、1本塁打、5打点と打撃好調。昨季111試合に出場し、打率.297、10本塁打をマークした強打のユーティリティーが、今季は「4番」としてチームの軸となる。













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DAZNベースボールの公式Xより















4番・サード・背番号3



郡司裕也

逆方向へOP戦第1号ホームラン



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