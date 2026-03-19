千葉ロッテマリーンズは19日、開幕戦3月27日の埼玉西武ライオンズ戦(ZOZOマリンスタジアム、18時30分試合開始)にて、株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」を開催し、ロッテ「キシリトールガムおよびキシリトールオーラテクトガム」のCMキャラクターを務める俳優の森永悠希さんが始球式を行うことを発表した。

稀有な存在として広く受け入れられ、今後も活躍が期待される俳優、森永悠希さん。3月27日の開幕戦で自身がCMキャラクターを務めるガムの冠試合の始球式で球場を盛り上げる。

始球式は18時25分頃から行われる予定となっている。

森永さんは、「このような大役をいただき、大変恐縮しておる限りでございますが、選手の皆様の勝利への祈願を込めまして、ファンの皆様と投げるつもりで、全力で投げさせていただきたいと思っております！」と意気込みを語った。

＜ 森永悠希さん プロフィール ＞

1996年6月29日生まれ。大阪府出身。

子役として活動を始め、2007年に平山秀幸監督の「しゃべれどもしゃべれども」での演技で、「第3回おおさかシネマフェスティバル」で新人賞を受賞。

近作はドラマ、「絶対零度～未然犯罪潜入捜査～」、「今際の国のアリス」、「王様に捧ぐ薬指」、「ちはやふる-めぐり-」「こちら予備自衛英雄補?!」など。

主な映画出演は、「ちはやふる」シリーズ、「小さな恋のうた」、「市子」、「ブラックショーマン」などがある。

【拡大写真】始球式を務める森永悠希さん

[caption id="attachment_255991" align="aligncenter" width="1932"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

【関連記事】

【了】