スポーツサプリメントブランド「DNS」を展開する第一三共ヘルスケアは、「DNS プロテイン ホエイ100」の限定フレーバー“ラムネ風味”を2026年3月18日より数量限定で発売する。

2016年に初代ラムネ風味として登場し、爽快感と親しみやすさから高い人気を集めたフレーバーであり、店頭販売終了(2021年)、EC販売終売(2025年)後も再発売を望む声が寄せられていたことから、“復刻版”としての再登場となった。

「プロテイン ホエイ100 復刻ラムネ風味」

当時のユーザーが現在社会人となり、生活に再び健康習慣を取り入れる動きが増えていることも復刻の背景にある。思い出の味わいを再度楽しめる機会として、限定発売が実現した。

今回の復刻ラムネ風味は、春夏でも飲みやすいすっきりとした後味が特徴で、トレーニング後だけでなく日常の栄養補給にも適している。粉末プロテイン市場では味のバリエーションを求める声が強く、既存ラインアップにはない新たな選択肢として楽しめる限定フレーバーとなる。

価格は税込4,980円、内容量は630g、たんぱく質は1食(35g)あたり24g。販売はDNS公式オンラインショップ、スポーツ量販店、スポーツジム、フィットネスクラブ、AmazonのDNS公式ストア、楽天市場店などで展開される。

DNSは2000年に誕生し、2024年11月から第一三共ヘルスケアのもとで再始動している。アスリートが最大限の力を発揮できるよう、最新のスポーツ栄養学に基づく製品開発、安全性に配慮した国内製造、アンチ・ドーピング認証取得などに取り組んできたスポーツサプリメントブランドである。