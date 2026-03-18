三井不動産は3月13日、同社が提供する「三井ショッピングパークアプリ」が、2026年1月に累計1,000万ダウンロード(※)を突破したことを発表した。

オムニチャネル戦略の中核プラットフォームとして進化を続ける

同アプリは、2023年に大規模リニューアルを実施した。決済やクーポン、駐車場記録などの機能を一約したことで利便性が向上し、アプリストアでも過去最高の評価4.4を記録している。

同アプリは、実店舗と公式通販サイト「&mall」「三井アウトレットパーク オンライン」を繋ぐオムニチャネル戦略の核として進化を続けている。アプリ内にECタブを統合したことで、リアルとオンラインを横断した購買行動が定着し、アプリ経由のEC利用者数は前年比2倍以上に増加した。

リアルとオンラインをつなぐ導線を強化

2026年4月からはメンバーズプログラムも刷新する。条件達成で即座にランクアップできる「先行メダルランクアップ制度」を導入するほか、EC利用時のポイント還元率を、上位のプレミアムメダル会員は常時8%、ゴールドメダル会員は常時5%に引き上げる特典を開始する。

プレミアムメダル会員には送料無料や、LaLaport CLOSETで提供している3D骨格診断の無料化も予定している。

※ダウンロード数は、三井不動産株式会社が集計した実績値でありiOS／Androidの合算値