「アウトドアギアを選ぶとき、あなたはどんな基準で選びますか？」

もしあなたが、デザイン性、機能性、そして「社会貢献」という新たな価値を求めるなら、このブランドはきっとあなたの心を掴むでしょう。アメリカ発のアウトドアブランドCotopaxi®（コトパクシ）が、ついに東海エリアに初上陸します！

2026年春に向けて大規模リニューアル中の名古屋パルコに、2024年4月23日（火）、「Cotopaxi NAGOYA」がオープン。これは単なる新しいお店の誕生ではありません。あなたの日常に彩りを加え、世界の誰かの生活を良くする、そんな「DO GOOD」な冒険がここから始まるのです。

東海初上陸！「DO GOOD」を掲げるカラフルなアウトドアブランド「Cotopaxi」の全貌

コトパクシのアイテムは、その鮮やかな色使いが特徴的です。初めて見た人は、そのポップなデザインに目を奪われることでしょう。しかし、その魅力は見た目だけではありません。このブランドには、創業者デイビス・スミス氏の壮大なビジョンと、深い社会貢献への情熱が息づいています。

コトパクシは2014年、南米で目の当たりにした貧困問題に心を痛めたデイビス氏が、「ハイクオリティなアウトドアギアを通して貧困に苦しむ人々を救う」という崇高な目的を持って立ち上げました。顧客が商品を購入する行動が、貧しい地域の人々への恩恵へと直結する仕組みを作り上げています。まるで、エクアドルにある壮大な火山「コトパクシ」のように、その活動は力強く、世界を良い方向へ導こうとしています。

「B Corp認証」が示す、本気の社会貢献

コトパクシが取得している「B Corp認証」は、彼らの社会貢献への本気度を物語っています。これは、環境や社会に配慮した事業活動を行う企業に与えられる国際的な認証で、労働者を守り、環境保全に努め、発展途上国を支援するという彼らの理念が、ビジネスの根幹に組み込まれている証拠です。まさに「GEAR FOR GOOD（ギア・フォー・グッド） 」というスローガンがぴったりなブランドなのです。

4月23日オープン！「Cotopaxi NAGOYA」で特別な出会いを

そんな魅力あふれるコトパクシが、ついに名古屋にやってきます！名古屋パルコ東館1階という、地下鉄「矢場町駅」から地下通路で直結という抜群のアクセス。店内に一歩足を踏み入れれば、そこはまるで海外のマルシェのような活気とカラフルなギアが織りなす空間。見ているだけでワクワクが止まらないはずです。

【店舗詳細】

* 店名: Cotopaxi NAGOYA

* 住所: 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO 東館1階

* 営業時間: 10:00～20:00

名古屋店限定！世界に一つだけの「Del Día」コレクションを見逃すな

コトパクシの真骨頂とも言えるのが、「Del Día（デル・ディア） 」コレクションです。これは、デッドストック素材（生産過程で余ってしまった生地など）を100％使用して作られる、まさしく世界に一つだけのアイテムなんです。熟練の職人が、それぞれの素材を自由に組み合わせて作り上げるため、二つとして同じ色合い、デザインのものが存在しません。

今回の名古屋店オープンを記念して、この「Del Día」コレクションから名古屋店限定の特別アイテムが2種類、数量限定で販売されます。

ちょっとしたお出かけや、フェス、旅先でのサブバッグとして大活躍するファニーパック。デッドストック素材で作られた一点ものは、あなたの個性を最大限に引き出してくれるでしょう。この価格で「世界に一つだけ」という特別感を味わえるのは、かなりの高コスパだと私は感じます。

旅行やアウトドアでの荷物整理に便利なトラベルキューブ。バラバラになりがちな小物をスマートに収納し、バッグの中を美しく保ちます。こちらも一点ものなので、旅のテンションを上げてくれること間違いなし！

限定アイテムは、まさに一期一会。ピンと来た色合いを見つけたら、迷わず手に入れることをお勧めします。店頭で、あなただけの運命の出会いをぜひ体験してみてください。

オープン記念ノベルティで「DO GOOD」をアピール！

さらに、オープンを記念して、ブランドロゴとスローガン「DO GOOD」をモチーフにしたオリジナルピンバッジがプレゼントされます！

【配布条件】

* ① 店内商品を合計 ￥5,000(税込)以上ご購入

* ② 公式Instagramのフォロー

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※ピンバッジの種類はランダムでのお渡しとなります。

手に入れたピンバッジを、コトパクシのバッグや他のギアに付けて、あなたらしいカスタマイズを楽しんでみてはいかがでしょうか？それこそが、新しい冒険への第一歩かもしれませんね。

あなたの「DO GOOD」が始まる場所

「Cotopaxi NAGOYA」のオープンは、単に素敵なアウトドアギアが手に入る機会というだけではありません。それは、あなたが環境に配慮し、社会貢献につながる「DO GOOD」な選択をする機会でもあります。

カラフルなアイテムを身につけるたびに、その背景にある壮大なストーリーと、世界の誰かの笑顔を思い起こすことができる。そんな特別なブランド体験が、ここ名古屋から始まります。

ぜひこの機会に、「Cotopaxi NAGOYA」に足を運び、あなたのお気に入りの一点を見つけ、新しい「DO GOOD」な冒険に出かけてみてください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。