エールディヴィジ第27節が15日に行われ、フェイエノールトはホームでエクセルシオールと対戦した。

26試合が消化したエールディヴィジでフェイエノールトは、ここまで勝ち点「49」の2位。直近2試合は白星から遠ざかっており、来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得するためにも、下位に沈むエクセルシオールとの一戦は絶対に落とせない一戦となる。

前節、久しぶりのゴールを挙げたFW上田綺世はスタメン出場を果たした一方で、DF渡辺剛は負傷でメンバー外となった。

試合の均衡を破ったのはアウェイのエクセルシオール。劣勢のなか、GKからのパントキックをアルテュール・ザグルが受けると、相手DF二人の間をすり抜け、ネットを揺らした。失点直後、フェイエノールトは上田がヘディングシュート、左足で強烈なシュートを放つもGKの牙城を崩すことはできず、0－1で試合を折り返す。

1点のビハインドを背負ったフェイエノールトは、49分に上田が同点弾を記録したかと思われたが、オフサイドと判定され、ゴールは取り消しに。それでも上田は58分に、左からのクロスをエリア内で受けると、態勢をやや崩しながらも右足を振り切り、同点ゴール。直後の60分にはラヒーム・スターリングのスルーパスに抜け出すと、GKとの1対1を制し、逆転に成功する。

試合は80分まで進み、上田はここでお役御免。サポーターから拍手を送られ、ピッチを後にする。その後、フェイエノールは追加点のチャンスがあったが、このまま2－1で試合終了。リーグ戦3試合ぶりの勝利を収めた。

フェイエノールトは次戦、22日に冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスと対戦する。

【スコア】

フェイエノールト 2－1 エクセルシオール

【得点者】

0－1 28分 アルテュール・ザグル（エクセルシオール）

1－1 58分 上田綺世（フェイエノールト）

2－1 60分 上田綺世（フェイエノールト）