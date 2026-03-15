レヴァークーゼンのフェルナンド・カロCEO（最高経営責任者）が、今シーズン限りでドルトムントを退団するドイツ代表MFユリアン・ブラントの獲得について言及した。14日、ドイツメディア『スカイ』が同氏のコメントを伝えている。

ドルトムントでマネージング・ディレクターを務めるラース・リッケン氏は、7日に行われたケルン戦後、「彼（ブラント）の契約は更新しないことで合意した。これは双方にとって良い機会となるはずだ。深い感謝を込めて、別れを告げることになる」と語り、ブラントの今季限りでの退団を公表した。

今夏、フリートランスファーで移籍することになったブラントだが、古巣レヴァークーゼンが獲得に動き出すことになるかもしれない。レヴァークーゼンのカロCEOは、「彼（ブラント）は素晴らしい選手だと思う。もし、シモン（ロルフェスSD）が彼を望むなら、私は間違いなく彼を支持する」とコメント。クラブの強化を担当するロルフェス氏が、ブラントの復帰に“ゴーサイン”を出せば、再び迎え入れる準備があることを明かした。

現在29歳のブラントは、2014年1月にレヴァークーゼンでブンデスリーガデビューを果たすと、2019年夏まで所属し、公式戦215試合出場で42ゴール52アシストを記録。その後、ドルトムントに完全移籍を果たすと、2020－21シーズンにはDFBポカール制覇に貢献している。