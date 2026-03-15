プレミアリーグ第30節が14日に行われ、アーセナルとエヴァートンが対戦した。

首位アーセナルは、消化試合数が1つ多いものの、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差が「7」という状況。リーグ戦の連勝を「4」に伸ばし、マンチェスター・シティにプレッシャーをかけたいところだった。

対するエヴァートンは、勝ち点「43」で8位に位置。5位チェルシー、6位リヴァプールとの勝ち点差は「5」と来季の欧州カップ戦出場権を射程圏内に捉えている。相手は首位アーセナルだが、勝ち点を少しでも積み上げることはできるか。

序盤は、アーセナルがボールをコントロールして試合を進める。一方のエヴァートンも試合が進むにつれて決定機を作り出し、アーセナルの守備陣やGKラヤを脅かす。

すると38分、アーセナルが再び攻勢を強める中でアクシデント発生。ユリエン・ティンバーが負傷交代し、クリスティアン・モスケラが出場した。前半はエヴァートンの我慢強い守備もあり、両チームともに無得点で終えた。

後半、エヴァートンはギアを上げて臨み、開始からチャンスを作り出していく。アーセナルはボールを持てはするものの、なかなか攻撃のテンポを上げられずに攻めあぐねる状況となる。

先制点がほしいアーセナル。ミケル・アルテタ監督は61分にカイ・ハヴァーツとノニ・マドゥエケの2名を下げてヴィクトル・ギェケレシュとガブリエウ・マルティネッリを送り出し、勝負に打って出る。だが、シュートの場面は作るが、なかなか得点を奪いきれない。

スコアレスのままで試合は進む中、アルテタ監督は74分にリッカルド・カラフィオーリとマルティン・スビメンディの2名を下げてピエロ・インカピエと16歳のマックス・ダウマンを投入。だが、エヴァートンはGKジョーダン・ピックフォードの好セーブなどが光り、無失点のまま試合を進める。

スコアが動いたのは89分だった。右サイドでのスローインからダウマンがインスイングのクロスを送ると、最後はギェケレシュが押し込んでアーセナルが1点をもぎとった。

さらに後半アディショナルタイム7分、エヴァートンのCKというチャンスからアーセナルがカウンターに転じるとダウマンがドリブルで独走。GKピックフォードは相手ゴールまで上がっていたため、がら空きのゴールに冷静にシュートを流し込んだ。

試合はこのまま終了。アーセナルが終盤に生まれた2得点でエヴァートン2－0で勝利した。なお、ダウマンの得点はプレミアリーグ史上最年少の得点となった。

アーセナルはこのあと、17日に行われるチャンピオンズリーグ・ラウンド16でホームにてレヴァークーゼン（ドイツ）とのセカンドレグを戦う。一方、エヴァートンは、21日に行われる次節でホームにチェルシーを迎える。

【スコア】

アーセナル 2－0 エヴァートン

【得点者】

1－0 89分 ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）

2－0 90＋7分 マックス・ダウマン（アーセナル）

【動画】アーセナルvsエヴァートン