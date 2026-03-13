＜応募〆: 2026/3/27＞【3名様】さらさらストレートヘアを長時間キープ！「ケープ for Straight」をプレゼント
「ケープ for Straight」プレゼント企画
花王のヘアスタイリングブランド「ケープ」は、1976年の発売から今年で50周年。
ヘアスプレー売上24年連続No.1のブランドとして、世代を超えて“なりたい髪”を支えてきました。そんなケープから、2026年3月21日に発売予定の新アイテム「ケープ for Straight」をご紹介します。
固めずにさらさらなストレートヘアを長時間キープしたい方に向けた、これから登場する注目のヘアスプレーです。
■固めずにさらさらストレートを長時間キープ
「ケープ for Straight」は、独自の質感キープ処方により、髪1本1本をふんわり包み込み、湿気や静電気による広がりをしっかりブロックします。
朝仕上げたストレートヘアが、夕方まで続く心強いアイテムです。
固めるタイプとは違い、触れてもパリパリせず、さらさらとした自然な手触り。
ナチュラルなストレートスタイルを長く楽しみたい方に向けた仕上がりになっています。
■UVダメージから守り、浮き毛も抑える
紫外線カット効果を備えているため、日差しが気になる季節でも髪をしっかりガードします。
さらに軽い質感のまま浮き毛を抑えてくれるので、湿気の多い時期や静電気が起きやすい季節にも頼れる1本です。
無香料タイプで、毎日のスタイリングに取り入れやすいのも嬉しいポイントです。
■誕生50周年を迎えるケープから生まれた新しいストレートケア
長年の研究とユーザーの声をもとに進化し続けてきたケープ。
その技術が活かされた“固めず自然にキープするストレートケア”は、若年層を中心に高まる「さらさら・ナチュラルなストレート」へのニーズにも寄り添った仕上がりです。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「ケープ for Straight」を1本を3名様にプレゼント。
固めずにさらさらストレートを楽しめる新しいヘアスプレーを、ぜひこの機会にお試しください。
プレゼント内容
|商品名
|
ケープ for Straight
|人数
|3名様
|価格
|オープン価格
|商品詳細
|内容量：140g
|キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント3月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/3/27)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/3/27)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年3月27日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
