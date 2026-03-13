長野久義 3月14日に引退試合…理想は“ホームラン”で有終の美「狙いすぎてぎっくり腰にだけはならないように…」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野さん自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 3月8日（日）の放送では、3月14日（土）におこなわれる自身の引退試合について語りました。

◆引退試合への意気込みを語る

佐藤：ここでメッセージを1つご紹介したいと思います。

＜リスナーからのメッセージ＞

「長野さん、引退試合が近づいてきましたね。私も現地で観戦させてもらいます。長野さんのユニフォーム姿が再び見られること、ドームに響き渡る長野コールが聞けること、とても楽しみにしています。応援歌も精一杯歌います！ ヒットと盗塁、期待しています」

長野：ありがとうございます！

佐藤：長野さん、いよいよですね。3月14日です。

長野：そうですね。国際試合の鉄則と一緒で、初球から甘い球を振っていこうと思います（笑）。

佐藤：引退試合ってそういうものでしたっけ（笑）？

長野：いや、多分なかなか打てないと思うので。しかも、初球から打ったら応援歌が歌えないんですよ（笑）。

佐藤：そうですよね（笑）！

長野：なので、僕が打席に入る結構前から応援歌を歌っていてほしいです。

佐藤：（引退試合の）内容はもう決まっていますか？

長野：いや、（収録当時は）まだまったく何も聞かされていませんし、どういう出方をするかっていうのもちょっと分からないので。

佐藤：へえ。じゃあ当日は“スタメンで最後まで”みたいなこともなきにしもあらず？

長野：いや、それは無理です（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）。だけど、宮崎キャンプでもめちゃくちゃ打っていましたし。

長野：あとメジャーリーグのキャンプ視察に行くんですけど、そこでもバッティングケージを貸してもらって、バッティングできるように球団の方が手配してくれているので。

佐藤：そうなんですか！

長野：そこでも、しっかりと練習してきます。

◆理想は“ホームラン”で有終の美

佐藤：長野さんのなかで描いている“こんな引退試合にしたい”みたいな理想はありますか？

長野：理想は、もちろんホームランを打ちたいです。思いっきりホームランを打って、ゆっくり走りたいです。全力で走って転んだりしたら、めちゃくちゃかっこ悪いので。

佐藤：ハハハ（笑）。セレモニー的なものは考えていたりするんですか？

長野：僕の場合は、ファンフェスタ（ジャイアンツ・ファンフェスタ2025 Presented by Fanatics）のときに引退セレモニーを盛大にやっていただいたので、もう本当に「何もなくていいです」っていう話を球団のほうには伝えたんですけど。

佐藤：そうなんですか。

長野：ただ「試合が終わった後に場内を1周してくれ」っていうのだけ言われています。その演出担当者が、仲のいい同級生なんですよ。

佐藤：へえー！

長野：「どうしても頼む」って言われたので。そこだけ「分かりました」と。

佐藤：それもちょっと楽しみですね。改めて、引退試合はホームランを狙っていくってことですよね？

長野：もちろんホームラン狙いますよ。ただ、狙いすぎてぎっくり腰にだけはならないように、それだけ気をつけます（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）。ユニフォーム姿を見られるのが最後と考えると、すごく寂しい気持ちもありますけれども、また見事なアーチを描いてほしいと皆さん思っているはずですので、楽しみにしております！

長野：頑張ります！

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/