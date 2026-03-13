ブライトンを率いるファビアン・ヒュルッツェラー監督は、日本代表MF三笘薫がサンダーランド戦に出場する可能性はあると語った。13日、地元メディア『サセックス・ワールド』が指揮官のコメントを伝えている。

三笘は4日、敵地『エミレーツ・スタジアム』にて行われたアーセナル戦に先発出場した。しかし11分に左足首を負傷し、前半終了までプレーを続行したのちにハーフタイムに負傷交代。試合後には松葉杖をついてる姿が目撃されており、その状態が注目されてきた。

ヒュルツェラー監督は、14日のサンダーランド戦を前にした会見で「今日のトレーニングが終わってから決断を下さなければならない」とコメント。「それほどひどい状態ではないし、ケガは確認されなかった。あとは、彼が痛みに耐えられるかどうかだ。検査の結果ではすべて問題なかった。したがって彼が抱えているのは単なる痛みだ。この痛みを乗り越えられるかどうかだ」と、三笘が同試合に出場する可能性はあると説明した。

ブライトンは、前節終了時点で勝ち点「37」の14位に位置し、15位リーズとは「6」差をつけている。一方、6位リヴァプールと「11」差、7位ブレントフォードとは「7」差と、欧州カップ戦の出場権確保へは負けられない試合が続く。

【ハイライト動画】ブライトンvsアーセナル