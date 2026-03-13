ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（以下、コールマン）と公益財団法人日本サッカー協会（以下、JFA）は、2026年1月1日に『JFAソーシャルバリューパートナー契約』を締結。本パートナー契約に基づく両者のコラボプロジェクトに関する合同記者会見が13日に行われた。

本パートナー契約のもと、コールマンはアウトドア用品を活用して、「JFAキッズフェスティバル」や「JFAグリーンプロジェクト芝生化モデル事業」の現場をはじめとしたサッカーシーンにおける暑熱対策に取り組み、選手・指導者・審判員はもちろん、観客や関係者を含むすべてのサッカーファミリーが安全かつ快適にサッカーを楽しめる環境づくりを行う。また、アウトドアに限らずサッカーのフィールドにおいても、コールマンのビジョンである『家族、仲間、自然が触れ合うことで生まれる、心のつながり、心身の健全な発達』を大切にしながら、社会の発展に貢献していく。

コールマンの中里豊社長は「（JFAと）ビジョンは非常に似ていると思っています。サッカーでいうホペイロ（用具係）のような存在でありたい」と述べた。「特に夏場の環境はサポートしていきたい」とし、具体的にはコールマンの主力商品であるシェードやワゴン、クーラーで非大会事業をサポートしていく。

またキックオフイベントとして、コールマン特別協賛による「JFA×コールマン キッズフェスティバル」を3月28日（土）に高円宮記念JFA夢フィールド（千葉県）で開催する。未就学児～小学校3年生までの低学年を対象に、サッカー経験を問わず参加できるサッカー教室のほか、コールマンの様々なギアを使ったアウトドア体験や焚き火でのマシュマロ焼きも実施する。特別ゲストとして本並健治・丸山桂里奈夫妻の出演も発表された。