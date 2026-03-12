ロッテ・毛利海大（明治大）が13日の西武とのオープン戦に先発予定となっている。

毛利は球団を通じて「ちょっとずつイニングが長くなっている中で順調に来ているかなと思います。ストライクを先行しながら、攻めていきたいです。前回は右のインコースをちょっと引っ掛けていたので、そこを修正して、色々と考えながらやっていきたいと思います。あと、ランナーを背負ってからのピッチングが、まだちょっと不安定かなと感じています。今回はそこを詰めてやっていきたいです」とコメント。