12日にNetflixで放送された『ワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンド ドミニカ共和国－ベネズエラ』で解説を務めた森繁和氏と高橋尚成氏が、準々決勝で侍ジャパンが対戦するベネズエラについて言及した。

プールDの1位・2位を決める戦いとなったドミニカ共和国－ベネズエラは、序盤から激しい点の取り合いとなり、ドミニカが7－5で勝利し、ドミニカがプールDの1位、敗れたベネズエラがプールDの2位となった。これで侍ジャパンは、日本時間15日に行われる準々決勝の対戦相手がベネズエラに決まった。

森氏はベネズエラについて「もちろんそういうのを一番願っていたことなんですけどね。ベネズエラは日本とやる時になったら、今日のようにホームランが出ないかといったら別ですからね。それだけの選手が揃っている」と分析。「ただ、日本とすればいくらでもチャンスはあるし、そこをうまく利用する。足を使うことも必要ですし、ホームランを打てる人もいる。つなぐ野球が日本の野球はできる。今日のドミニカの最後なんて、日本だったら追いついて逆転してるかもしれませんしね」と話した。

高橋氏は、準々決勝のベネズエラの先発が予想される“大谷キラー”スアレスについて「その辺は問題なく対応してくれるんじゃないかなと思いますね」と、侍ジャパン打線を信頼。

侍ジャパン－ベネズエラの準々決勝は、日本時間15日10時試合開始予定となっている。