All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、千葉県在住30歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。

◆回答者プロフィール

年齢性別：30歳女性

同居家族構成：本人のみ

居住地：千葉県

住居形態：賃貸

雇用形態：自営業・自由業

年収：600万円

現預金：250万円

リスク資産：350万円

◆「使い過ぎを抑えるために、150万円を定期預金に」

現預金は「普通預金と定期預金」で管理しているという投稿者。

現在利用している定期預金は「auじぶん銀行の円定期預金5年もの（2026年2月時点で金利年0.71％）」で、預入金額は「150万円」。

「使い過ぎを抑えるために定期にしている」一方で、「金利が低く、もったいないと感じた」こともあると語っています。

◆「理想の資産配分は現金3割、リスク資産7割」

とはいえ、一定額の現金があることで、「大きな買い物や自己投資としての資格の勉強のために、すぐに使えた」ほか、投資面でも「株価が下がっても、気持ち的に安心」できたと投稿者。

常に、手元には「生活費などを考慮して、少なくとも現金15万円は用意しており、家計簿をつけて、使用目的別にお金を仕分け」ながら管理をしているとのこと。

現預金については、具体的には「少なくとも500万円あると安心。また年収以外に（余裕資金として）不労所得が10万円あること」が理想だと言います。

現在は「預金口座にある程度のお金が貯まっているので、今後は投資資金にまわしたい」そう。理想の資産配分「現預金3割、リスク資産7割」に近づけていきたいと教えてくれました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部