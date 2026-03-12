チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグでは、プレミアリーグ勢が未勝利に終わることとなった。

今季のCLにはプレミアリーグからアーセナル、マンチェスター・シティ、チェルシー、リヴァプール、ニューカッスル、トッテナム・ホットスパーが出場し、そのうちの5クラブがノックアウトフェーズへストレートインを決めたほか、ニューカッスルもプレーオフを突破したことで、今大会に参戦したプレミアリーグ勢の全6クラブがラウンド16進出を果たしていた。

そんな中でラウンド16のファーストレグが行われたが、10日開催の試合ではニューカッスルがホームでバルセロナと1－1で引き分けた以外は、リヴァプールが敵地でガラタサライに0－1で敗れ、トッテナム・ホットスパーは敵地でアトレティコ・マドリードに2－5先勝を許す結果となった。

さらに、11日開催の試合ではアーセナルが敵地でレヴァークーゼンと1－1で引き分けたほか、マンチェスター・シティは敵地でレアル・マドリードに0－3、チェルシーはパリ・サンジェルマン（PSG）に2－5でそれぞれ敗れ、大きなリードを許して折り返すこととなった。

なお、マンチェスター・シティとチェルシーの結果を受けて、データサイト『OPTA』によると、ヨーロピアン・カップ（CLの前身大会）を含め、CLでイングランドの2クラブが同じ日に3ゴール以上の大敗を喫したのは史上初のことになったという。

ファーストレグは未勝利（2分け4敗）に終わったプレミアリーグ勢だが、ニューカッスル以外はホームでのセカンドレグを迎えることになる中で、何チームが準々決勝に駒を進めることができるのだろうか。注目のセカンドレグは今月17日と18日かけて開催される。

■プレミアリーグ勢のCLラウンド16・ファーストレグの結果

▼3月10日

ガラタサライ（トルコ） 1－0 リヴァプール

ニューカッスル 1－1 バルセロナ（スペイン）

アトレティコ・マドリード（スペイン） 5－2 トッテナム・ホットスパー

▼3月11日

レヴァークーゼン（ドイツ） 1－1 アーセナル

レアル・マドリード（スペイン） 3－0 マンチェスター・シティ

パリ・サンジェルマン（フランス） 5－2 チェルシー

■プレミアリーグ勢のCLラウンド16・セカンドレグの日程

▼3月17日

マンチェスター・シティ vs レアル・マドリード

チェルシー vs パリ・サンジェルマン

アーセナル vs レヴァークーゼン

▼3月18日

バルセロナ vs ニューカッスル

リヴァプール vs ガラタサライ

トッテナム・ホットスパー vs アトレティコ・マドリード

【ハイライト動画】CLラウンド16・ファーストレグは未勝利に終わったプレミアリーグ勢