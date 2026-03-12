株式会社WOWOWは12日、初めてとなる「UEFA女子チャンピオンズリーグ」の放送・配信をすることを発表した。

WOWOWでは男子の「UEFAチャンピオンズリーグ」（CL）に加え、「UEFAヨーロッパリーグ」（EL）、「UEFAカンファレンスリーグ」（ECL）などが配信されているなか、「UEFA女子チャンピオンズリーグ」を2025－26シーズンの準々決勝から決勝まで全試合独占ライブ配信するとともに準決勝・決勝は独占生放送、さらに2029－30シーズンまで注目の試合を独占生放送・ライブ配信されることが決定した。

なお、WOWOWで「UEFA女子チャンピオンズリーグ」が放送されるのは今シーズンが初めてとなる。

欧州サッカー連盟（UEFA）が主催する欧州女子サッカークラブの頂点を決める世界最高峰のサッカーの大会である「UEFA女子チャンピオンズリーグ」。今季は日本時間の3月25日（水）より始まるノックアウトフェーズの準々決勝から5月24日（日）の決勝まで配信され、2026－27シーズンから2029－30シーズンについては、リーグフェーズから決勝までシーズンを通して放送・配信予定となっている。

今シーズンの準々決勝ではバイエルンに所属する谷川萌々子と、マンチェスター・ユナイテッドに所属する宮澤ひなたの日本人対決が実現することにも注目が集まっており、近賀ゆかりや鮫島彩、岩渕真奈ほか豪華解説陣を迎えて、準々決勝は注目試合を実況・解説付きでライブ配信、準決勝・決勝は全試合を実況・解説付きで生放送・ライブ配信されることが明らかになっている。