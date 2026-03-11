乃木坂46賀喜遥香「キュンセリフのコーナーは私が提案しました！」4期生の団結力が高まったアルバム『My respect』メモリアルライブを振り返る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。3月5日（木）の放送では、2月22日、23日に開催されたライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」に参加した生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。

◆“アルバムライブ”を振り返る

賀喜：今回の授業は、2月22日と23日におこなったアルバム記念ライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」について、皆さんから届いた感想を読みながら、いろいろ振り返っていこうと思います！

＜リスナーからのメッセージ＞

「5thアルバムライブの1日目を観て、興奮冷めやらぬなか書いています。各期のブロックでは、4期生がキュンセリフのコーナーをやっていて、遥香先生が『バレンタインチョコをくれる』と言ってくれたので、最高のバレンタインプレゼントをもらうことができました（笑）。また、4期生の新曲『Fake Doctor』では、オペの振りなど、全体的にかっこいい雰囲気で、柴田柚菜先生の“持つおっさん♪”もかっこよすぎました！ 弓木（奈於）先生が『ファンも乃木坂46としての自覚を持つように！』と言っていたので、自覚を持って応援していきます！」（香川県）

賀喜：そうそう（笑）。奈於が最後に言ってくれたんですけど、これは本当に「皆さんも乃木坂46の自覚を持って！」ということじゃなくて、「皆さんも含めて乃木坂46ができあがっている、一心同体なんですよ！」っていうのを弓木節で言うとこうだったっていうことで（笑）。でも、本当にそうだと思います。ファンの皆さんあっての乃木坂46なので。

今回のライブは6期、5期、4期、3期の順に、期別に披露したブロックがあって、ほぼ期別ライブをつないでいくみたいな感じでした。そして、最後に全員集結して曲を披露する構成だったんですけど、初めてのセトリ（の構成）だったなって思います。あまり、こういう形でやったことがなかったなって。

今回のアルバムに収録されている自分たちの期の新曲も披露しまして、4期生は「Fake Doctor」を初披露させていただきました！ 4期のブロックでいうと、4期生の曲を2日間に分けて全部披露させていただいて、「この曲はステージのここに立ちます」みたいなものは決まっていたんですけど、間奏で「みんな盛り上がっていくぞー！」みたいな煽りを言うのも自由だったし、MCパートで何をしゃべるのかも自由だったんです。

そんなこともあまりなくて、今までは舞台監督さんから「ここでしゃべってほしい」って言われてやることが結構多かったんですけど、今回は自分たちで考えるライブだったので、煽りも4期生10人全員がしゃべれるように割り振ったり、MCでも「何を話そうか？」ってリハ終わりにみんなで集まってしゃべったり、それでもまとまらないときは通話しながら、「どうやったらファンの皆さんが喜んでくれるか」ってたくさん考えたリハ期間でした。

それで、決まったのがキュンセリフのコーナーだったんですけど、これは私が提案しました（笑）！「かわいいセリフをみんな一言ずつ言っていったら、ファンの皆さんも喜んでくれるんじゃないかな？」って言ったら採用されて！ それから、みんなでちょっとずつキュンセリフを考えて。だから、4期生の団結力も高まった期間だったなって思いました！

「Fake Doctor」も初披露だったから、ダンスの練習も「ここはこうしよう」みたいな話し合いをいっぱいやったし、何よりもセンターの林（瑠奈）が良くて！ ずっと見ていられる。リハ映像も一緒に見ていて「いいわ～！」「カノンめっちゃ揃ってるじゃん！」みたいな話をみんなで言い合って楽しかった（笑）。

