NiziUと一緒に空想旅行！ リニアが開業したらやりたいことは「粉物ハシゴパーティー」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。3月9日（月）の週は、JR東海とコラボしたスペシャル授業をお届けしました。3月9日（月）の放送では、RIKU、AYAKA、MAKOの3人がリスナー生徒と「リニアが開業する未来」について思いを馳せました。

――ドラえもんの原理を使ったのがリニアモーターカー？

RIKU：今月のNiziU LOCKS!は毎日、スペシャル授業を開講します！ NiziU LOCKS!は4日間、JR東海とコラボしたスペシャルな授業を開講します！ みんな、いきますよ？ せーのっ……。

全員：NiziU LOCKS! Future Life with U！

RIKU：この授業は、「リニア中央新幹線」が開業する遠くない未来について、生徒のみんなと一緒に考えていく授業です！

AYAKA：JR東海さんが開業に向けて進めている「リニア中央新幹線」！ 時速約500キロで走って、東京～名古屋間が最速40分、東京～大阪間は最速67分で移動することができる、すご〜く速い未来の乗り物です！

RIKU：最高だね！

MAKO：すごすぎる！

AYAKA：速すぎるよね！

MAKO：そんなリニアが開業する未来は、どんな世界になっているのかな？ あるいはどんな未来になっていてほしい？ それを生徒のみんなに書き込んでもらって、一緒に考えていきたいと思います！

RIKU：ちなみにリニアは車輪じゃなくて、磁石の力で10センチ浮いて走るからこんなに速いんだって！ 浮いちゃってるのよ！

AYAKA：想像がつかない……！

MAKO：車輪がついていないってことだよね。それって凄くない？

RIKU：車輪がある状態でスピードを出しすぎると、「空転」っていう現象が起きちゃうらしいの。だから速さには限界があるんだけど、それを「限界を超えていこうよ〜！」って挑戦した結果「磁石の力だ！」ってなったんだって。

MAKO：天才かな！ もう素晴らしいね。

RIKU：ドラえもんみたいだよね！ 知ってる？ ドラえもんも実は浮いているんだよ。

MAKO：聞いたことある！

AYAKA：じゃあ、ドラえもんも磁石なの（笑）？

RIKU：ドラえもんの原理を使ったのがリニアだったりして……!?

MAKO：ふふっ、でも今の説明、すごく分かりやすかった！

――「粉物ハシゴパーティー」が叶う!?

RIKU：じゃあ早速、生徒のみんなの書き込みをチェックしていきましょう。まずはAYAKA、お願いします！

AYAKA：はい！

＜ラジオネーム・みゆさん 新潟県 女の子＞

私の考える未来は、東京観光のついでに大阪観光をすることです！ NiziUのライブやイベントでよく東京に行くのですが、そのついでに大阪観光もできたら、より充実した旅行になりそうで、とても楽しみです♪

AYAKA：贅沢〜！

RIKU：私、実家の京都によく帰るんだけど、今は2時間半かかるんだよね。だから「帰るか、帰らないか……」って結構迷うの。往復5時間はしんどいじゃん？ でもリニアなら片道約1時間、往復2時間でしょ？ これ凄くない？

MAKO：めっちゃいい〜！

RIKU：今の片道の時間より短く往復できるんだよ。もう天才だと思う！

MAKO：本当に乗りたいな〜！

AYAKA：東京でもんじゃを食べて、大阪でたこ焼きを食べて……「粉物ハシゴパーティー」ができるね！

RIKU：いいね！ 友達と気軽にできそうだし、旅行の幅が広がるよね。

MAKO：食べ物のハシゴが普通にできそうでちょっと怖い（笑）。

RIKU：食べるのが大好きな人にはもってこいだね！

AYAKA：お土産もたくさん買えそう！

RIKU：楽しみが広がるね！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info