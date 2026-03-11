今日の運勢は？ ★2026年3月12日（木）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月12日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月12日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？新しいアイデアが次々と浮かぶ日。身近な場所や家族との会話から、思わぬヒントが得られそうです。直感で動いた一歩が、思わぬ展開を呼び込むかも。帰り道に立ち寄ったお店で、ときめいたものがあったら買ってみると◎着実に準備が整う日。過去の経験や積み重ねてきたスキルが、今日からの土台になります。焦らず、自分のペースで確実に進めることで、後々大きな成果につながります。レモンのアロマオイルを使うと、落ち着いた気持ちになれそう。一度立ち止まることで、次の扉が開く日。複雑な問題も、一度距離を置いて冷静に考えることで解決の糸口が見えてきます。休息を取りながら、じっくり向き合う姿勢が大切です。疲れた時は、風の吹く場所で一息ついて。穏やかな粘り強さが活きる日。無理に押し通さず、相手の気持ちに寄り添いながら自分の意思も伝えて。柔軟に対応することで、協力関係がスムーズに進みます。急がずじっくり取り組むことを意識して。ハンドクリームで手をケアすると◎もう一歩先へ進むチャンスがある日。完璧を求めず、今できる範囲で着実に行動を。小さな達成感を積み重ねることで、全体が少しずつ形になっていきます。焦らず、地道に進めて。岩場が写った壁紙を使うと、心が落ち着くかも。実力をじっくり育てる日。すぐに結果が出なくても、種を蒔くつもりで行動してみて。将来につながる可能性を大切に育てる姿勢が、後々の実りにつながります。期待しすぎず、自然な流れに任せて。お寿司を食べると運気アップ。ぐるぐる考えすぎてしまう日。深呼吸して、頭の中を整理する時間を取りましょう。「できない」より「どうすれば」に意識を向けると、自然と道が開けます。無理に答えを出さないことが、かえってゴールに近づきそう。温泉地の入浴剤を使って、のんびりして。深く観察することが大切な日。わからないことは素直に質問し、知識を補ってから進めましょう。思い込みで動かず、確認を優先することで、後で修正する手間が省けます。なるべく顔を上げることを意識すると◎正直に向き合うことで、信頼が深まる日。複数の選択肢を前に迷いやすいですが、焦らず一つずつ検討を。今日は誠実な姿勢を心がけると、長期的な安心感につながります。両足のバランスを意識して取ると、安定した選択ができそう。価値観の違いを感じやすい日。理想を求めすぎず、現実的な調整を意識しましょう。お互いを尊重し合うバランスを探ることで、長く続く絆が築けます。感情的に決めそうになったら、おでこの辺りを意識してみて。感情のすれ違いに注意が必要な日。思い描いた通りにいかなくても、それは成長のプロセス。完璧を求めず、今は楽しむことを最優先にしましょう。何かあっても一言添えるだけで、関係のズレが修復できます。モヤッとしたら、水を飲んで流し込んで。安定感を失いやすい日。言葉の行き違いを防ぐため、確認を丁寧にしましょう。今日は大きな決断を避け、様子を見る姿勢が賢明です。焦らず、落ち着くまで待って。緑の広がる場所を目にすると、安定を取り戻せるかも。木星の逆行も終了したばかりで、停滞していた流れが動き出し始めます。努力はきっと、目に見える形で報われるはず。今日という日を、自信を持って歩んでいきましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4