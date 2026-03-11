フェムテック&フェムケア企業のシックスセンスラボは、2026年3月10日に「30代〜60代女性の睡眠に関する意識調査」の結果を発表した。本調査は、30歳以上69歳以下の女性327名を対象に、2025年12月25日〜2026年1月1日の期間、インターネットリサーチにて実施された。

すこやかな睡眠とは言えない人、3人に2人に迫る

現在の睡眠状態について

現在の睡眠状態について自身で感じていることを聞いたところ、すぐ眠れる人は「およそ3人にひとり」にとどまり、3人に2人が何らかの悩みを抱えていることがわかった。

年代別の分析では、45歳から64歳までの年齢層で様々な睡眠の悩みを挙げた人が多くなっている。特に40代後半から60代前半に睡眠の悩みが多い傾向が見られた。

悩みを持つ人が多い一方で、睡眠サプリ利用中は5%程度

睡眠サプリの利用実態

これまでに「睡眠のためのサプリメント」を利用したことはあるか聞いたところ、現在「利用中」の人は5%程度にとどまった。過去に利用していたが今はやめている人は、現在利用中の人の2倍以上存在している。

年代別では、若い年代ほどサプリ利用率が高い傾向にある。一方で、高年代ほど興味のない人が多くなる傾向が見られた。

「効果あり、あった」が6割も、はっきりとした実感は13%

睡眠サプリを使用した感想

睡眠サプリの利用者限定で感想を聞いたところ、「効果あり、あった」とする回答は6割にのぼった。しかし「はっきり効果を実感できた」は13%にとどまり、一時的な効果は感じたものの決定的ではないとする答えが4割を超えた。

年代別では、利用者のみに限定した回答で、傾向として「効果の実感」をとても感じている高い年代も見られた。

快眠できない理由、年齢やホルモンに関係が最多

快眠できない理由は

快眠できない原因について聞いたところ、日中のストレスや緊張感、考えごとなどメンタルに関する原因を挙げる人が多く、単純に「眠りを誘う」だけのサポートでは快眠にはつながらないのではないかと分析できる。

日中のストレスが睡眠に影響? 6割を超える人が「YES」

日中のストレスが睡眠に影響すると考えるか

「日中のストレスが夜の睡眠と関係していると思うか」という問いに対しては、6割を超える人が「関係あり」と認識している。特に50代後半から60代前半では、関係ありとする回答が7割を超えている。

ストレス管理の意識は5割近くも、実践は1割未満

ストレス管理の意識はしているか

日中の「ストレス管理」を意識しているか聞いたところ、5割近くが「ストレス管理」を意識している結果となった。ストレス管理を最も意識しているのは40代後半で、意識しているという回答が5割を大きく超えている。

睡眠サプリへの期待、即効性より「朝すっきり」を重視

睡眠サプリに期待することは

睡眠サプリに本当に期待していることを教えてもらったところ(複数回答)、「朝すっきり起きられること」や「心身のリラックス」への期待が5割を超えた。一方で、すぐ眠れる即効性は予想を下回り4人に一人にとどまった。

今回の調査から、中年以降の女性の約3人に2人が「すこやかな睡眠がとれていない」と感じている実態が浮かび上がった。