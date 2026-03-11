東京建物が運営する「BAG-Brillia Art Gallery-」は2月27日、解体工事が進む渋谷の工事現場仮囲いを展示空間に変える「BAG＠渋谷二丁目ストリートギャラリー」を全面オープンした。

同プロジェクトは、「BAG-Brillia Art Gallery-」が、特定のギャラリー空間を構えるのではなく、プロジェクトごとに展示場所を変えながら場所の特性に合わせた作品や展示方法を探求する「サイトスペシフィック・ギャラリー」として新たに展開する取り組みの第一弾。

解体工事が進む現場の仮囲いを展示空間として活用し、都市を行き交う人々が日常の中でアートと出会える体験を創出する。2025年10月にプレオープンし、渋谷区観光協会の観光大使を務めるHip Hop ActivistのZeebra氏をはじめ、渋谷にルーツを持つ人々を起用した作品10点を展示している。

左から松村逸夫(古着屋「NUDE TRUMP」オーナー) / あぢゃ(タレント) / 小宮山雄飛(ミュージシャン) / Regine Amaranth(ドラァグクイーン) / ジューストー沙羅(プロデューサー・アーティスト)(敬称略)

10月31日までの開催期間中は、フォトグラファーのヨシダナギ氏が、変化し続ける渋谷を象徴する"人"を、独自の視点で撮り下ろした作品を、ストリートギャラリーとして展示。渋谷区観光協会 観光大使である歌手の小林幸子氏や、一般公募で選ばれた12組を新たに撮影した作品を公開する。

同社が運営するアートプラットフォーム「ArtSticker」を通じて、展示作品や制作背景をオンラインで発信する。