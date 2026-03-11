モントワールは3月9日、昭和の居酒屋街を想起させる食べ切りサイズの珍味シリーズ「おつまみ横丁」より、新作3品を全国の量販店やドラッグストアなどで発売する。

「おつまみ横丁」はどこか懐かしい昭和の居酒屋街をイメージした、食べきりサイズの珍味シリーズ。

今回登場するのは、利尻昆布だしで味付けした「利尻昆布のだし仕立てごちそう鱈」、焼き鱈とかわはぎロールを食べ比べできる「旨みくらべ焼き鱈とかわはぎロール」、DHAやEPAを含む「噛みしめる濃厚まぐろジャーキー」の3種。

価格はオープン。