モンマルシェが運営する「野菜をMOTTO」は3月1日を「やさいの日」とし、2月27日から記念イベントを開始した。期間は3月8日まで。

お得なセールやキャンペーン開催中

期間中、公式オンラインショップでは人気の8(や)個セットを31%(さい)OFFで提供するセールを実施する。公式Xでは、リポスト数に応じてプレゼントが増えるキャンペーンを実施する。