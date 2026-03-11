モンマルシェが運営する「野菜をMOTTO」は3月1日を「やさいの日」とし、2月27日から記念イベントを開始した。期間は3月8日まで。
期間中、公式オンラインショップでは人気の8(や)個セットを31%(さい)OFFで提供するセールを実施する。公式Xでは、リポスト数に応じてプレゼントが増えるキャンペーンを実施する。
