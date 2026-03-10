【12星座占い】2026年3月の運勢は？「射手座（いて座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「射手座（いて座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！少し焦りが出やすい運気ですが、マイペースにコツコツ進めていくことを心掛けて過ごしてみましょう。現状を見直したり、思考の整理をする時間をこまめに持てると上手く進めていくことができそうです。恋愛運は好調です。モテ期のような運気なので、出会いを求めている人にとってはチャンスです。既にパートナーがいる人は相手に寂しい想いをさせないように2人の時間を大切にしましょう。仕事での会食が増えたり、交流が広がりそうな月です。業務の中でもサポートに回ることが増えそうな運気です。コミュニケーションを活発に進めてみましょう。今月は特に睡眠をしっかりと取ることを心掛けましょう。夜はゆっくりとお風呂に浸かるのもおすすめです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/