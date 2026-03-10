リヴァプールに所属するアルゼンチン代表MFアレクシス・マック・アリスターが自身の去就について言及した。9日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同選手のコメントを伝えている。

現在27歳のマック・アリスターは、2023年夏にブライトンからリヴァプールに完全移籍で加入。ここまで公式戦通算136試合出場19ゴール17アシストを記録しており、中盤の屋台骨として活躍。2023－24シーズンのカラバオカップ制覇と、昨シーズンのプレミアリーグ優勝に貢献している。

リヴァプールの中盤では、同時期に加入したオランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフが先日2032年までの異例の新契約を締結。さらにハンガリー代表MFドミニク・ソボスライについても契約延長交渉の可能性が報じられる中、2028年6月30日まで契約を残すマック・アリスターの動向にも憶測が広がっていた。

マック・アリスターの父であり代理人を務めるカルロス氏は、クラブと交渉を行っていないことを明かしているが、マック・アリスター自身も9日に行われた会見内で「まずはライアンを祝福したい。彼はそれに値する」と契約延長を果たしたフラーフェンベルフを祝いつつ、「僕個人としては、契約交渉はしていないが、急いでもいない」とコメント。契約延長交渉が行われていないことを「事実」と話している。

マック・アリスターはアルゼンチンのアルヘンティノス出身で2016年10月にプロデビューを果たした。その後、2019年1月にブライトンへの完全移籍が発表されたものの、翌年まではアルヘンティノスとボカ・ジュニアーズでプレー。2020年2月にブライトンに合流すると、アルゼンチン代表として2022年にはFIFAワールドカップ2022を制覇。世界に存在感を示すと、2023年にリヴァプールにステップアップを果たした。



【動画】リヴァプールがFAカップ準々決勝進出



