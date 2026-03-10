今日の運勢は？ ★2026年3月11日（水）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月11日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月11日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？楽しみがたくさんあって、一日があっという間に過ぎていきそうです。あなたがニコニコしていると、周りの人まで明るい気分になれるようです。恋愛運も良いので、好きな人とたくさんコミュニケーションがとれそう。朝から調子が良いため、朝活をおこなうなどアクティブに過ごしてみましょう。あなたがやる気を出していると、家族や恋人からサポートされやすくなるようです。夜はストレッチなどをおこなってリラックスを。先輩の意見に耳を傾けてみると、ためになる話が聞けそう。もし分からないことがあれば、恥ずかしがらずに質問をするようにしましょう。読書や映画鑑賞などもおすすめ。語彙力アップに繋がるようです。パートナーや恋人に日ごろの感謝の気持ちを伝えてみましょう。お互いに考えていることなどが話せると、さらに絆が深まりそう。仕事や勉強に対してのモチベーションも上がることでしょう。知り合いから急に連絡が来るなど、慌てて準備をすることになるかも。忘れ物やうっかりミスをしないよう気をつけましょう。心がときめくものを優先してみると、肌もイキイキしてくるようです。幅広く知識を持っている人と話すとモチベーションが上がりそう。自分の目標も、もっと大きくしてみようと思えることでしょう。スキルアップに繋がる勉強などもしたくなりそう。語学力をアップさせるのもいいかも。部屋の片付けや書類、PCやスマホの整理をすると運気アップに。なんとなくモヤモヤしていた気持ちもスッキリできるようです。家族や親友とランチやお茶をするのもおすすめ。穏やかな時間を過ごせることでしょう。仕事などが計画通りに進まないとイラッとしてしまうかもしれませんが、気持ちを切り替えて今できることをおこなうようにしましょう。休憩時間などは好きな音楽やラジオを聞くのもあり。明るい気分を取り戻して。好きな人のことなら何でも知りたくなるようです。同時に自分のことも深く知ってもらえるよう、色々な話をしてみると良いでしょう。同じものを習ってみたり、一緒にトレーニングしたりするのもおすすめ。今日は、物事をじっくり考えられるようです。一人で過ごせる時間を大切にしましょう。綺麗な景色を眺めるために散歩へ行くのもあり。ゆっくり歩いてみると、心も穏やかになれることでしょう。自分のことより他人を思いやる気持ちが強くなるようです。細かい気配りもできて、周りの人から喜ばれることでしょう。ですが、頑張りすぎるとぐったり疲れてしまいそう。夜は身体をしっかり休めて。未知の世界や刺激的なものに惹かれそう。派手な行動をする人に目が奪われがちにもなりそうですが、自分と比べるのは止めたほうがベター。身近にある幸せを大切にすると良いでしょう。自分と周りが共に楽しめるようなものを考えてみましょう。面白いことをしていると、その雰囲気に誘われて新たな仲間もできてくるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/