「S」という一文字の矜持｜アストンマーティンの「S」、3モデルを日本導入

アストンマーティンは東京・青山のアストンマーティン ハウス 青山において、最新の”S”モデルVantage S、DB12 S、DBX Sの3モデルを発表し、会場にはVantage SとDBX Sの2台の実車が展示された。

アストンマーティンにおける”S”。その系譜は1953年のDB3Sにまで遡る。戦後初めて国際舞台で勝利をもたらしたレーシングマシンは、ベースのDB3より軽く、速く、そして美しかった。Sは単なる強化版ではなく、研ぎ澄まされた”選ばれし形態”の証であった。

2004年のParis Motor Showで発表されたVanquish Sが、その伝統を現代へと蘇らせる。以降、V8およびV12のVantage S、Rapide S、そして歴代DBSへと受け継がれ、アストンマーティンの”S”は常に「より軽く、より速く、より鋭く」という命題を背負ってきた。そして今回の3モデルの導入である。

発表会では、アジアパシフィック＆グレートチャイナ リージョナルプレジデントのCarl Baylis氏が登壇し、Sシリーズが各モデルの性能をさらに高めた上位仕様であることを説明した。続いてUK本社ヘッド・オブ・プロダクトマネジメントのNeil Hughes氏が、各モデルの技術的変更点と主要スペックを紹介した。

Vantage Sは4.0リッターV8ツインターボエンジンを搭載し、最高出力は680PS、最大トルクは800Nmを発生する。0-60mph加速は3.3秒、最高速度は325km/hと公表されている。既存Vantageから出力が向上するとともに、スロットルマップが専用設定に変更された。足回りではビルシュタインDTXダンパーの再セッティングやリアスプリングおよびサブフレームの改良が行われ、ハンドリング性能の向上が図られている。エクステリアでは専用ボンネットブレードやフルワイドのリアリップスポイラーを採用し、最高速域で最大111kgのダウンフォースを発生する設計とされた。

SUVモデルのDBX Sは、同系V8ツインターボエンジンをさらに高出力化し、最高出力727PS、最大トルク900Nmを発生する。0-62mph加速は3.3秒、最高速度は310km/h。軽量化策としてカーボンファイバールーフを採用し約18kgを削減、マグネシウムホイール装着時にはバネ下重量を約19kg軽減でき、最大で約47kgの軽量化が可能とされる。ステアリングレシオは4％向上し、最小回転半径は約12mに抑えられている。電子制御ロール抑制機構によりロール角は最大1.5度以内に制御されるという。

展示はなかったが、DB12 Sも4.0リッターV8ツインターボを搭載し、最高出力は700PS、最大トルクは800Nmに向上している。0-60mph加速は3.4秒、最高速度は325km/hであり、トランスミッションはシフト時間を50％以上短縮した。標準でステンレス製スポーツエキゾーストを装備し、オプションのチタンエキゾーストを選択した場合は約11.7kgの軽量化が可能となる。ブレーキにはフロント410mm、リア360mmのカーボンセラミックディスクを採用し、バネ下重量を約27kg削減している。外観では新設計のフロントスプリッターおよび固定式リアスポイラーを備える。

発表された3モデルはいずれも、既存モデルをベースに出力向上、シャシー再設定、空力性能の強化および軽量化を図った仕様となる。日本市場でのVantage SおよびDBX Sの価格などについては以下となっているが、DB12 Sは現時点では未公表としている。

＜Vantage S＞

全長×全幅×全高：4,495×1,980mm×1,275mm

ホイールベース：2,705mm

エンジン：4L V8 ターボTurbo

最高出力：680PS (500kW) @ 6,000rpm

最大トルク：800Nm @ 3,000-6,000rpm

最高速度：325km/h

0-100km/h：3.4秒

燃料タンク：76L

総排気量：3,982cc

価格：2,760万円（税込）

＜DBX S＞

全長×全幅×全高：5,039×2,175mm×1,680mm

ホイールベース：3,060mm

エンジン：4L V8 ターボ

最高出力：727 PS (535 kW) @ 6,250rpm

最大トルク：900 Nm @ 3,000 – 5,250rpm

最高速度：310km/h

0-100km/h：3.3秒

燃料タンク：-

総排気量：3,982cc

価格：DBX S：3,590万円（税込）