乃木坂46井上和「本当にものすごく緊張した」加入2年目に“ラジオパーソナリティ”を担当した「期間限定LOCKS!」を振り返る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。休講前最後の授業となる3月5日（木）の放送では、番組で初めて和先生と話した生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。井上：生徒の皆さん、こんばんは。和の講師、乃木坂46の井上和です。いよいよ、この日が来てしまいました。今月の登校最終日というか、休講前最後の授業です。2年3ヵ月、私の授業を受けてくれた生徒の皆さん、本当にありがとうございました。最終日の今夜も、皆さんからたくさんの愛が詰まった私宛のメッセージを読んでいこうと思います。紹介するメッセージなんですけど、私の「乃木坂LOCKS!」の休講発表を受けて、生徒のみんなが感じたことや思ったことを乃木坂掲示板やメールに送ってくださいました。本当にたくさん届いているので、すべてご紹介させていただくことはできないんですけど……そのなかから読んでいきたいと思います。＜リスナーからのメッセージ＞「実は私『SCHOOL OF LOCK!』で和先生と初めて電話した生徒です！ 和先生が『おひとりさま天国』でセンターになったのを記念して登校してくれた『期間限定LOCKS!』の際に『逆電握手会』が開催されて、そのときに話した1人目なのです！ 随分前のような気もしますが、私にとっては忘れられない素敵な思い出です！ そのときに部長について応援してもらい、それから中学校を卒業するまで頑張れたのは和先生のおかげです。本当にありがとうございました！だから、和先生の『乃木坂LOCKS!』が終わってしまうと聞いて驚きました。私にとってすごく特別で思い入れのあるラジオの中の学校で、和先生の授業が聴けなくなるのは寂しいですが、最後まで和先生との時間を楽しみたいです！ 和先生も最後まで楽しんでください、大好きです！」（兵庫県 16歳）井上：「期間限定LOCKS!」懐かしい～！ ありがとう～！ 2023年7月31日～8月3日にかけて「乃木坂LOCKS!」が開講する前に、「おひとりさま天国」のリリースを記念した特別授業をやらせていただいたんですけど、そこで初めて話した生徒ちゃんということで、すべての始まりはこの子からだった（笑）！ バドミントン部のお話をさせていただきましたよね。2023年だから、当時はグループに加入して2年目、1年ちょっと経ったくらいのときで、全国ツアーをしながらだったり、初めてセンターをやらせていただいたときで、今でこそ2年3ヵ月やらせていただいてラフに話せるようになったけど、このときは、本当にものすごく緊張したのを覚えています。私はすごく早口だから、「ゆっくり話す、ゆっくり話す」って、ずっと頭のなかで繰り返しながら授業をしていた記憶があります（笑）。でも、この特別授業があったから、今の私の「乃木坂LOCKS!」があると思いますし、この生徒ちゃんとお話したことは私にとっても特別です。しかも、その当時、中学生だった子が今はもう16歳！ いやぁ、感慨深いですね。中学生の子がもう高校生に……ありがとうございます！――この後も、和先生が生徒から届いたメッセージを紹介していきました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info