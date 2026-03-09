【心理テスト】あなたは今の自分の「人生」に満足していますか？ 撮影した写真でわかる!? 「人生満足度」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「カメラ」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 叶愛（とあ）さん）あなたは、写真撮影に出かけることにしました。朝から晩まであちこちを歩き回って、自然の風景をカメラに収めました。さて、一番気に入っている写真はどんなものでしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 森の中の小道2． 夕陽の沈む海3． 霧のかかった山4． 満月の映る夜空この心理テストでわかることは、あなたの「人生満足度」です。「カメラ」は「心の目」を示しています。ここで写した風景は、あなたが今までの人生に対してどう感じているかを表しているのです。森は「安心」と「恐怖」、それぞれの意味があります。目指すべきものを持っているあなた。これまで積み重ねてきた自負はありつつも、今はどこへ向かえばいいか見えにくくなっているのでは。まずは、現在地をしっかり確認してみましょう。夕陽は「終わり」を表しますが、この場合は前向きな意味合いが強いです。これまでの積み重ねをちゃんと受け取れているあなた。満足しつつも、まだまだ頑張りたいという気持ちもあるようです。もう少しだけ、挑戦してみては。山は「目標」の象徴ですが、霧は「迷い」を意味します。どんな選択をすべきか、不安が強いあなた。足元がはっきりしない感覚が、ずっと続いているのかもしれません。焦りや不安を感じやすい時こそ、一度立ち止まってみるタイミングかもしれません。満月は「完成」を表しています。自分の人生に対して、しっかりと納得感を持てているあなた。周りへの感謝の気持ちも、自然とにじみ出ている時期といえるでしょう。その充実感は、次の誰かや何かへと受け渡せるほど、しっかり育っているのでは。人生はいつだって途中。不安も満足も、次への糧にしたいですね。■監修者プロフィール：叶愛（とあ）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。渋谷本店アクアリーで長年活躍し、各種メディア出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/