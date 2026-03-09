ジープ初の四輪駆動ハイブリッド「アベンジャー 4xe ハイブリッド」登場｜ブランドアンバサダーに平野歩夢氏を起用

コンパクトSUV、ジープ・アベンジャーにBEVモデルに続き四輪駆動ハイブリッドモデルが追加され、3月5日に報道陣へお披露目された。メーカー希望小売価格は499万円（税込）。

【画像】スノーボーダー平野歩夢氏がアンバサダーとして登場した「ジープ・アベンジャー 4xe ハイブリッド」発表会（写真12点）

「アベンジャー 4xe ハイブリッド」は低燃費とパワーにすぐれたスマートなAWDシステムを搭載し、悪路走破性を誇るジープの精神はそのままに、低速域でフル電動走行も可能な、アーバン走行＆オフロード走行を両立させている。

搭載される48VハイブリッドAWDシステムは、ジープとして初めて導入されるパワートレインで、1.2リッター直列3気筒ターボエンジンに始動用と前輪駆動用の2つのモーターを配し、さらにリアアクスルに後輪駆動用のモーターを組み合わせたもの。市街地ではモーターによる電動走行での発進を基本とし、走行状況によって、約30km/h まで電気モーターによる走行が可能だ。信号等での減速時にもスマートにエネルギー回収を行い、都市走行時間の約50％を電動モーターで走行することが可能だ。

シートには実用性と耐久性に優れた撥水加工のファブリックを採用。泥はねや水濡れをすぐに拭き取ることができるため、雨天時はもちろん、サーフィンやフィッシングなどのアウトドアアクティビティの際も躊躇することなく乗車することができる。ジープが大切にする「自由」や「冒険」をともにするパートナーとして最適な一台だといえるだろう。

そして、ジープが大切にする「自由」「冒険」「本物」「情熱」というブランドバリューに共鳴するブランドアンバサダーとして、このたびスノーボーダーでありスケートボーダーでもある平野歩夢氏の起用が発表された。

アベンジャー 4xe ハイブリッドの発表会当日は、平野氏がステージに登壇。自身にとっての「挑戦」「自由」について問われた際に、丁寧に言葉を選びながら次のように答えていた姿が印象的だった。「挑戦とは…、途中で止めないことだと思います」「自由とは…、挑戦するのも止めるのも”自由”ですし、その選択が与えられている幸せな状態、これも”自由”だと思います」

自由の先には無限大の可能性がある。平野氏の今後のさらなる活躍にも注目していきたい。