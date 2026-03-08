“メンバー全員ママ”ご当地アイドルNegiccoならではの“子育て”事情を語る Megu「Nao☆の子のおさがりが回ってきたり…」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）3月3日（火）の放送は、新潟発のアイドル・ユニット NegiccoのNao☆さん、Meguさんが登場！ ここでは“ママでアイドル”のNegiccoならではの子育て事情について伺いました。

◆メンバー同士で支え合う“子育て事情”

れなち：皆さんのお子さんも（母が）Negiccoって認識しているんですものね？

Nao☆：一応、認識してくれていて……。

れなち：新潟に行くと、街中にポスターがあったりしますよね。

Nao☆：CMとかも出させていただいているので。「ママ、ネギネギ歌ってくるの？」みたいなことを聞かれます（笑）。

れなち：かわいい（笑）！ それこそ、子育てのこととかも共有できるじゃないですか。

Megu：そうなんです！ 本当に心強くて。一番最初にNao☆のお子さんが生まれたんですけど、Nao☆の子の洋服のおさがりとか、おむつのおさがりとかが私たちに回ってきたりして（笑）。

れなち：「もう使わなくなっし、これから必要な人がメンバーにいるから」みたいな（笑）。いいですね！ めっちゃ安心しますね。

Megu：心強いです～！

◆Nao☆「めちゃめちゃ怖かった」

れなち：最初に結婚や出産、妊娠の発表するときって怖くなかったですか？

Nao☆：めちゃめちゃ怖かったです！ 発表する1週間前と発表した後の1週間は、ほとんど寝られなくて。

れなち：えー!?

Nao☆：2人も、私が怖がっているのを察してずっと連絡を取ってくれて。でも、本当に（ファンの皆さんから）温かいコメントをたくさんいただけて、こうやって今も活動できているので。

れなち：ファンの皆さんから事務所にお花が届いたそうですね！

Megu：そうなんです、ファンの方が「おめでとう！」って持って来てくれたりして。

れなち：すごくないですか!? （アイドルグループで）そんなことなかなかないですよ。「何かあったら助けるし、理解するし、支える」っていうファンがいっぱい。

Nao☆：本当ありがたいです。

