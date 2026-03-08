“メンバー全員ママ”ご当地アイドルNegiccoならではの“子育て”事情を語る Megu「Nao☆の子のおさがりが回ってきたり…」

◆メンバー同士で支え合う“子育て事情”
れなち：皆さんのお子さんも（母が）Negiccoって認識しているんですものね？
Nao☆：一応、認識してくれていて……。
れなち：新潟に行くと、街中にポスターがあったりしますよね。
Nao☆：CMとかも出させていただいているので。「ママ、ネギネギ歌ってくるの？」みたいなことを聞かれます（笑）。
れなち：かわいい（笑）！ それこそ、子育てのこととかも共有できるじゃないですか。
Megu：そうなんです！ 本当に心強くて。一番最初にNao☆のお子さんが生まれたんですけど、Nao☆の子の洋服のおさがりとか、おむつのおさがりとかが私たちに回ってきたりして（笑）。
れなち：「もう使わなくなっし、これから必要な人がメンバーにいるから」みたいな（笑）。いいですね！ めっちゃ安心しますね。
Megu：心強いです～！
◆Nao☆「めちゃめちゃ怖かった」
れなち：最初に結婚や出産、妊娠の発表するときって怖くなかったですか？
Nao☆：めちゃめちゃ怖かったです！ 発表する1週間前と発表した後の1週間は、ほとんど寝られなくて。
れなち：えー!?
Nao☆：2人も、私が怖がっているのを察してずっと連絡を取ってくれて。でも、本当に（ファンの皆さんから）温かいコメントをたくさんいただけて、こうやって今も活動できているので。
れなち：ファンの皆さんから事務所にお花が届いたそうですね！
Megu：そうなんです、ファンの方が「おめでとう！」って持って来てくれたりして。
れなち：すごくないですか!? （アイドルグループで）そんなことなかなかないですよ。「何かあったら助けるし、理解するし、支える」っていうファンがいっぱい。
Nao☆：本当ありがたいです。
