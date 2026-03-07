小川菜摘、夫・浜田雅功の個展を見て絶句!?「“何これ!?”っていう絵ばっかりですよ（笑）！」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）今回の放送は、タレントの小川菜摘さんが登場！ここでは、小川菜摘さんの芸名の由来や、夫の浜田雅功さん（ダウンタウン）が昨年開催した初の個展「空を横切る飛行雲」に足を運んだときのことを語りました。

◆芸名「小川菜摘」の由来

れなち：今回の番組のメッセージテーマが「植物って、いいよねー」なのですが、お名前の「菜摘」って植物っぽいお名前ですよね。

小川：“菜を摘む”ですからね。

れなち：本名ですか？

小川：違うんですよ。

れなち：そうなんですね！ なぜこの名前になさったのですか？

小川：3～4つ前の事務所の社長さんが、なんか気分でつけたんです（笑）。

れなち：え（笑）!?

小川：（名字が）小川じゃないですか。だから“小川で菜を摘んでいる”みたいな。まあ、そのときは若かったしね。でも、その前に「野原菜摘」を提案されて、それは年を取ったときにキツいなと思って、「野原はやめてください」って言ったら「じゃあ小川でいいか」みたいな、簡単な理由で（笑）。

れなち：そんなノリで芸名って決まるんですね（笑）。

◆浜田家は全員“絵が下手”!?

れなち：ご家族のなかでお花のやり取りってあります？

小川：うーん……ないですね（笑）。

れなち：（笑）。

小川：でも、お花を飾っていることに関しては「あ、また新しいお花飾ってるな」くらいは思っているんじゃないですか？

れなち：私は「プレバト！！」（MBS/TBS系）で浜田さんとご一緒させていただくことがあるんですけど。

小川：いつもお世話になっています。

れなち：芸術的な方じゃないですか、このあいだも個展をやられていましたし。

小川：芸術ですか（笑）!?

れなち：違いますか（笑）？ 結構アーティスティックな方だなと思っていたのですが。

小川：だって“何これ!?”っていう絵ばっかりですよ（笑）！

れなち：ハハハ（笑）。

小川：皆さん温かい目で見ていただけて、本当にありがたい話です。私も、プレオープンのときに行ったんですけど“これは何!?”っていう連続で（笑）。「だから、これはあれや」って説明されても、「ええ〜!? あなたにはこれがどう見えてんの？」みたいな……もう本当に面白いです（笑）。

れなち：家族として一緒に何十年も過ごしていても、感覚が分からないときもあるのですね。

小川：不思議な感覚です。うちの……私も含めて家族全員、絵が下手です。

れなち：お子さんとかも全員？

小川：うん。

れなち：そうですか、なぜでしょうね？

小川：わからないです、そこの才能はまったくないですね。

れなち：とはいえ、ほかのところで才能が爆発されていますから。

