小川菜摘、夫・浜田雅功の個展を見て絶句!?「“何これ!?”っていう絵ばっかりですよ（笑）！」

◆芸名「小川菜摘」の由来
れなち：今回の番組のメッセージテーマが「植物って、いいよねー」なのですが、お名前の「菜摘」って植物っぽいお名前ですよね。
小川：“菜を摘む”ですからね。
れなち：本名ですか？
小川：違うんですよ。
れなち：そうなんですね！ なぜこの名前になさったのですか？
小川：3～4つ前の事務所の社長さんが、なんか気分でつけたんです（笑）。
れなち：え（笑）!?
小川：（名字が）小川じゃないですか。だから“小川で菜を摘んでいる”みたいな。まあ、そのときは若かったしね。でも、その前に「野原菜摘」を提案されて、それは年を取ったときにキツいなと思って、「野原はやめてください」って言ったら「じゃあ小川でいいか」みたいな、簡単な理由で（笑）。
れなち：そんなノリで芸名って決まるんですね（笑）。
◆浜田家は全員“絵が下手”!?
れなち：ご家族のなかでお花のやり取りってあります？
小川：うーん……ないですね（笑）。
れなち：（笑）。
小川：でも、お花を飾っていることに関しては「あ、また新しいお花飾ってるな」くらいは思っているんじゃないですか？
れなち：私は「プレバト！！」（MBS/TBS系）で浜田さんとご一緒させていただくことがあるんですけど。
小川：いつもお世話になっています。
れなち：芸術的な方じゃないですか、このあいだも個展をやられていましたし。
小川：芸術ですか（笑）!?
れなち：違いますか（笑）？ 結構アーティスティックな方だなと思っていたのですが。
小川：だって“何これ!?”っていう絵ばっかりですよ（笑）！
れなち：ハハハ（笑）。
小川：皆さん温かい目で見ていただけて、本当にありがたい話です。私も、プレオープンのときに行ったんですけど“これは何!?”っていう連続で（笑）。「だから、これはあれや」って説明されても、「ええ〜!? あなたにはこれがどう見えてんの？」みたいな……もう本当に面白いです（笑）。
れなち：家族として一緒に何十年も過ごしていても、感覚が分からないときもあるのですね。
小川：不思議な感覚です。うちの……私も含めて家族全員、絵が下手です。
れなち：お子さんとかも全員？
小川：うん。
れなち：そうですか、なぜでしょうね？
小川：わからないです、そこの才能はまったくないですね。
れなち：とはいえ、ほかのところで才能が爆発されていますから。
